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03.09.2026 07:50

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε διάφορες περιοχές – Σε «πορτοκαλί» συναγερμό η Αττική

03.09.2026 07:50
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Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πληροφορίες για τις περιοχές που θέλουν προσοχή παρέχει ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο φωτιάς

Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 09:23
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