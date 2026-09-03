Ακίνητα: Από τις φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη η Αθήνα, αλλά απρόσιτη για τον Έλληνα – Πανάκριβες Ζυρίχη, Λονδίνο, Παρίσι 

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Μπορεί η αγορά κατοικίας στην Αθήνα να έχει καταγράψει ένα εντυπωσιακό ράλι τιμών τα τελευταία χρόνια, όμως στα μάτια ενός Ευρωπαίου –και πολύ περισσότερο ενός αγοραστή από την Ελβετία ή τη Βρετανία– εξακολουθεί να μοιάζει φθηνή. Για το ελληνικό νοικοκυριό, βέβαια, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Η έκθεση «Mapping the World’s Prices 2026» του ερευνητικού ινστιτούτου της Deutsche Bank αποτυπώνει τις τεράστιες διαφορές στις τιμές κατοικίας μεταξύ 69 μεγάλων πόλεων του κόσμου, εκ των οποίων οι 28 βρίσκονται στην Ευρώπη.

Και η Αθήνα βρίσκεται σχεδόν στον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Η μέση τιμή για ένα διαμέρισμα στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας υπολογίζεται σε 3.442 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, που σημαίνει ότι ένα ακίνητο 100 τ.μ. κοστίζει περίπου 344.000 ευρώ.

Ακριβώς το ίδιο σπίτι στη Ζυρίχη θα κόστιζε περίπου 2,29 εκατ. ευρώ.

Στα ύψη Ζυρίχη, Γενεύη και Λονδίνο

Η Ελβετία βρίσκεται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο τιμών. Η Ζυρίχη είναι η ακριβότερη ευρωπαϊκή πόλη της έρευνας με 22.910 ευρώ ανά τ.μ., ενώ ακολουθεί η Γενεύη με 19.439 ευρώ.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Λονδίνο με 17.241 ευρώ. Έτσι, ακόμη και για ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας απαιτούνται περίπου 1,21 εκατ. ευρώ.

Το Λονδίνο εμφανίζεται περίπου 35% ακριβότερο από το Παρίσι, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 12.771 ευρώ ανά τ.μ.

Ακολουθούν η Βιέννη με 12.483 ευρώ και το Μόναχο με 11.435 ευρώ, ενώ πάνω από το όριο των 10.000 ευρώ βρίσκονται επίσης το Λουξεμβούργο, η Κοπεγχάγη και η Στοκχόλμη.

Στα 9.785 ευρώ βρίσκεται το Όσλο, στα 9.378 ευρώ το Μιλάνο και στα 9.273 ευρώ το Άμστερνταμ.

Η Πράγα ξεπέρασε Μαδρίτη και Βερολίνο

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ανατροπές στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Πράγα έχει φτάσει πλέον στα 8.352 ευρώ ανά τ.μ., ξεπερνώντας τόσο τη Μαδρίτη των 7.831 ευρώ όσο και το Βερολίνο των 7.613 ευρώ.

Ακολουθούν η Ρώμη με 7.328 ευρώ, το Δουβλίνο με 7.185 ευρώ και η Φρανκφούρτη με 7.162 ευρώ. Χαμηλότερα συναντά κανείς τη Λισαβόνα στα 6.636 ευρώ και τη Βαρκελώνη στα 6.485 ευρώ.

Η «φθηνή» Αθήνα και η παγίδα της σύγκρισης

Με 3.442 ευρώ ανά τετραγωνικό, η Αθήνα είναι η δεύτερη φθηνότερη ευρωπαϊκή πόλη μεταξύ εκείνων που εξετάζει η Deutsche Bank.

Χαμηλότερα βρίσκεται μόνο η Κωνσταντινούπολη, στα 2.646 ευρώ, ενώ αμέσως πάνω από την Αθήνα βρίσκονται οι Βρυξέλλες με 4.380 ευρώ.

Η ψαλίδα είναι εντυπωσιακή: το ποσό που απαιτείται για μόλις 50 τ.μ. στη Ζυρίχη αντιστοιχεί θεωρητικά σε περισσότερα από 330 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας.

Κάπου εδώ, όμως, τελειώνει και η χρησιμότητα της απλής σύγκρισης των τιμών. Γιατί η «φθηνή» Αθήνα της διεθνούς κατάταξης είναι ταυτόχρονα μια πόλη όπου όλο και περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να αποκτήσουν κατοικία.

Οι τιμές μπορεί να απέχουν πολύ από Ζυρίχη, Λονδίνο ή Παρίσι, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους μισθούς. Και τελικά, το πραγματικό μέτρο για το αν ένα σπίτι είναι ακριβό δεν είναι μόνο η τιμή του τετραγωνικού, αλλά πόσα χρόνια εισοδήματος χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να το αγοράσει.

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