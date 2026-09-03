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03.09.2026 10:38

Αγρίνιο: Σοκ με τη 15χρονη που είχε εξαφανιστεί – Καταγγέλλει αρπαγή και βιασμό, δύο συλλήψεις

03.09.2026 10:38
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Σοβαρή τροπή πήρε η υπόθεση εξαφάνισης της 15χρονης από το Αγρίνιο, η οποία εντοπίστηκε την Τετάρτη (2/9), έπειτα από έρευνες της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη στους αστυνομικούς, δύο άνδρες ηλικίας 31 και 32 ετών την κράτησαν παρά τη θέλησή της σε σπίτι και τη βίασαν. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου και βιασμό.

Η 15χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της την Τρίτη, με την οικογένειά της να δηλώνει την εξαφάνισή της στην Αστυνομία. Για τον εντοπισμό της είχε εκδοθεί Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Πώς εντοπίστηκε η ανήλικη

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί έλαβαν πληροφορίες ότι η κοπέλα ενδεχομένως βρισκόταν στο σπίτι του 31χρονου. Μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν την ανήλικη και τον άνδρα. Λίγο αργότερα βρέθηκε και ο 32χρονος.

Όπως φέρεται να ανέφερε η 15χρονη, είχε μεταβεί στην κατοικία του 31χρονου, αλλά όταν έφθασε εκεί δεν θέλησε να εισέλθει. Κατά την καταγγελία της, ο άνδρας την εξανάγκασε να μπει στο σπίτι και, μαζί με τον 32χρονο, την κράτησαν εκεί παρά τη θέλησή της και τη βίασαν.

Οι δύο καταγγελλόμενοι συνελήφθησαν, ενώ η ανήλικη αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Η έρευνα των Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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