Θεσσαλονίκη: Ισχυρό μπουρίνι μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε διάφορες περιοχές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων.
@worldweathernews24htv Ισχυρή καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη 2-9-26. 🎥 Videos: thestival.gr #storm #Thessaloniki ♬ Breaking News – Voxie
Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος.
Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, η οποία συνοδευόταν από κεραυνούς, δημιουργήθηκαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς σε πολλά σημεία σημειώθηκε μεγάλη συσσώρευση υδάτων.
Στο κέντρο της πόλης σημειώθηκαν καθυστερήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν χρήστες του TikTok, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης, η οποία διακόπηκε λόγω της βροχής, με τους διοργανωτές να προχωρούν στην απομάκρυνση του κοινού για λόγους ασφαλείας.
Διαβάστε επίσης
Κρήτη: Οδηγούσε επικίνδυνα για χιλιόμετρα κάνοντας συνεχώς ζιγκ ζαγκ (video)
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο, ρίψεις νερού από δύο ελικόπτερα
Οκτώ μήνες, τέσσερα μέτωπα, μία στρατηγική: Πώς η Τουρκία χτίζει βήμα-βήμα την πίεση στο Αιγαίο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.