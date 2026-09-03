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Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε διάφορες περιοχές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων.

Θεσσαλονίκη: Ισχυρό μπουρίνι μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια

Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, η οποία συνοδευόταν από κεραυνούς, δημιουργήθηκαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς σε πολλά σημεία σημειώθηκε μεγάλη συσσώρευση υδάτων.

Στο κέντρο της πόλης σημειώθηκαν καθυστερήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσαν χρήστες του TikTok, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως τη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης, η οποία διακόπηκε λόγω της βροχής, με τους διοργανωτές να προχωρούν στην απομάκρυνση του κοινού για λόγους ασφαλείας.

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