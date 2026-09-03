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03.09.2026 10:16

Θεσσαλονίκη: Τρία αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες στην Πυλαία

03.09.2026 10:16
thessaloniki fotia new

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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα σε υπαίθριο χώρο μπροστά από σπίτια, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς που είχε τυλίξει στις φλόγες τα αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο η φωτιά είχε πάρει μεγάλες διατάσεις και πυκνός καπνός σκέπασε το ουρανό.

Επικράτησε ανησυχία καθώς τα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα μπροστά σε σπίτια όμως η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής ήταν καθοριστική.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα όχημα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο ακόμη, προκαλώντας υλικές ζημιές και στα τρία.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 11:46
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