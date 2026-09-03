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03.09.2026 08:13

Γιατί η κυβέρνηση… βγάζει τον στρατό στη Λέσβο

03.09.2026 08:13
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Το είδαμε και αυτό: με μια τροπολογία της ενδεκάτης ώρας, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτει στις Ένοπλες Δυνάμεις τον υπηρεσιακό και επιχειρησιακό έλεγχο του αφθώδη πυρετού ο οποίος θερίζει τα αιγοπρόβατα της Λέσβου.

Με πολύ απλά λόγια, το υπουργείο δηλώνει ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει την εφαρμογή των μέτρων που το ίδιο αποφάσισε και αναθέτει σε αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων (που θα ορίζει το υπουργείο Άμυνας) την ευθύνη για τις μαζικές θανατώσεις και ταφές ζώων, τις απολυμάνσεις – το σύνολο των δράσεων που υποτίθεται ότι έχουν κριθεί ως απαραίτητες για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Με ακόμα πιο απλά λόγια, η κυβέρνηση επιβάλλει… στρατιωτικό νόμο, καθώς οι κτηνοτρόφοι διαφωνούν με τις μαζικές θανατώσεις ζώων και απαιτούν εμβολιασμούς και μοριακά τεστ αντί του τεστ αντισωμάτων ώστε να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των ζώων που πρέπει να θανατωθούν και αυτών που μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγική διαδικασία.

Αν αυτό δεν αποτελεί ομολογία αποτυχίας, δεν ξέρουμε τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Και, φυσικά, οι παραγωγοί της Λέσβου είναι στα κάγκελα καθώς βλέπουν το βιός τους να εξαφανίζεται…

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 09:23
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