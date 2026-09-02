Ποιοι δίνουν το «παρών» στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ

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Πλήθος κόσμου βρίσκεται στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος.
Η Μπέτυ Μπαζιάνα δεν θα μπορούσε να λείψει από το πλευρό του συντρόφου της μια τέτοια στιγμή.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης βρίσκεται στον χώρο της εκδήλωσης, όπως και οι Γιώργος Καραμέρος και Γιάννης Σαρακιώτης. Το παρών δίνουν η Δώρα Αυγέρη και η Καλλιόπη Βέττα , ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Κατερίνα Νοτοπούλου.
Το μάτι μας πήρε επίσης τους Συμεών Κεδίκογλου, Φερχάτ Οζγκιούρ, Μίλτο Ζαμπάρα και Παναγιώτη Κουρουμπλή.
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