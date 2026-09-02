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02.09.2026 16:45

Με Μέρντοχ στο ίδιο τραπέζι Μητσοτάκης και Μαρέβα – Ποιοι κάθισαν μαζί τους στο Μαξίμου

02.09.2026 16:45
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Ένα τραπέζι με… βαριά ονόματα των διεθνών media είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος γευμάτισε μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, με τον Ρούπερτ Μέρντοχ.

Ο Αυστραλοαμερικανός μεγιστάνας των media, που έχει χτίσει μια αυτοκρατορία από τη Fox Corporation μέχρι τη Wall Street Journal και τη The Sun, δεν ήταν μόνος. Μαζί του στο Μαξίμου ήταν η σύζυγός του, Έλενα Ζούκοβα, αλλά και δύο από τα πλέον ισχυρά στελέχη του μιντιακού του ομίλου.

Ο λόγος για τη Ρεμπέκα Μπρουκς, CEO του ομίλου, η οποία, αξίζει να σημειωθεί πως είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο παράνομων υποκλοπών που οδήγησε στο κλείσιμο της News of the World και τον Κιθ Πουλ, διευθυντή του New York Post Group.

Ένα γεύμα με ισχυρές παρουσίες, λοιπόν, και ένα τραπέζι που δύσκολα περνά απαρατήρητο…

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ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 17:34
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