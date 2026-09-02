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02.09.2026 17:19

«Alsu, στρίψε αριστερά»: Οι συνομιλίες των πλοίων πριν τη σύγκρουση θάλασσα του Μαρμαρά

02.09.2026 17:19
marmara

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Νέα στοιχεία για τη σύγκρουση στη θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Σηλυβρίας, φέρνουν στο φως οι ασύρματες συνομιλίες των καπετάνιων των πλοίων ALSU και Tuğberk İmamoğlu, το οποίο βυθίστηκε και στο οποίο επέβαιναν 10 ναυτικοί που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις συνομιλίες, ο καπετάνιος του Tuğberk İmamoğlu προειδοποίησε επανειλημμένα το πλοίο ALSU να στρίψει προς τα αριστερά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Alsu, σου είπα να στρίψεις προς την αριστερή πλευρά». Από το ALSU φέρεται να απάντησαν «Εντάξει, εντάξει».

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία του Tuğberk İmamoğlu υποστηρίζει ότι το πλοίο κινούνταν κανονικά στη θαλάσσια λωρίδα και δεν παρουσίαζε τεχνικό πρόβλημα, ενώ αποδίδει τη σύγκρουση στις κινήσεις του ALSU. Ο ιδιοκτήτης του πλοίου, Ταχσίν Ντογρουγιόλ, εξέφρασε ιδιαίτερα έντονα παράπονα για την καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρχών, υποστηρίζοντας ότι πέρασαν περισσότερα από 30 λεπτά μέχρι να αναφερθεί επίσημα το περιστατικό.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 03:15, ενώ το σήμα κινδύνου του Tuğberk İmamoğlu ελήφθη στις 03:26.
Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, το πλοίο πιθανότατα βυθίστηκε μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Οι σωσίβιες λέμβοι εντοπίστηκαν στην επιφάνεια, όμως κανένα από τα 10 μέλη του πληρώματος του Tuğberk İmamoğlu δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Ο Ντογρουγιόλ αφήνει αιχμές και για τη στάση του άλλου πλοίου μετά τη σύγκρουση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το να φεύγεις είναι προδοσία».

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