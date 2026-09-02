Εθνική βόλεϊ γυναικών: Πάγωσαν όλοι στο γήπεδο με τον τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου στον αγώνα με τη Σερβία – Με δάκρυα στα μάτια οι συμπαίκτριές της

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Έναν από τους πιο σοκαριστικούς τραυματισμούς υπέστη στο γόνατο η Γεωργία Αγγελοπούλου στον προημιτελικό του Eurovolley ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Σερβία στο Μπρνο της Τσεχίας.

Η 20χρονη ακραία που στην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλο τουρνουά με την Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών ήταν η αποκάλυψη και κλήθηκε να αγωνιστεί κόντρα στη Σερβία, γιατί η Φαίη Μπακοδήμου είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τη Γαλλία, τραυματίστηκε στις αρχές του 2ου σετ.

Με το σκορ στο 0-2, προσπάθησε να βγάλει μια άμυνα, αλλά φαίνεται ότι το γόνατο της κόλλησε και έπεσε στο τάραφλεξ σφαδάζοντας από τους πόνους.

Οι συμπαίκτριες της βούρκωσαν μη πιστεύοντας αυτό που είχε συμβεί με την Αγγελοπούλου να μεταφέρεται με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου με όλο το γήπεδο να την χειροκροτεί.

Δίπλα της βρέθηκε και ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας Ντέγιαν Αλεξάντριτς ο οποίος συνεργάστηκε με το ελληνικό δικό τιμ, αλλά και η Φαίη Μπακοδήμου που κατάφερε να την ηρεμήσει.

Αυτήν την ώρα μεταφέρεται σε νοσοκομείο του Μπρνο για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Μάλιστα, οι συμπαίκτριές της, Ανθούλη και Χατζηευστρατιάδου συνέχιζαν να παίζουν με δάκρυα στα μάτια.

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