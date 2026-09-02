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02.09.2026 18:59

Και την Τρίτη (1/9) πρώτο σε τηλεθέαση το «Στο παρα 5»

02.09.2026 18:59
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Δύο στις δύο κατάφερε με την χθεσινή πρωτιά η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη ωθώντας το δείκτη της Nielsen αρκετά κοντά στο 5%, ποσοστό τηλεθέασης που έχουμε να δούμε αρκετό καιρό, το τελευταίο διάστημα στο Top 10 εξαιρουμένων των καλύψεων αθλητικών γεγονότων.

Στη δεύτερο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen πέρασε η εκπομπή «Live news» και το καρέ κορυφής συμπληρώθηκε από τα βραδινά επεισόδια της σειράς «Το σόι σου».

Στη μέση της 10αδας έφθασε ο «Τροχός της τύχης», σε επανάληψη, που κέρδισε στα «σημεία» το επεισόδιο της σειράς «ΙQ 160».

Στο Top 10 πέρασε επίσης και η πολυεπίπεδη ταινία δράσης «Άρρηκτος δεσμός» του Γκάι Ρίτσι με τους Τζέικ Γκίλενχαλ, Νταρ Σαλίμ, Σον Σέιγκαρ.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 19:55
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