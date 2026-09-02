Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι βάζει «μπλόκο» στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από μαθητές Γυμνασίου

Takeaways by to pontiki AI Νέος νόμος στη Νέα Υόρκη απαγορεύει τη χρήση εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σε μαθητές έως και την όγδοη τάξη.

Οι μαθητές λυκείου θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνολογία, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εργαλεία μόνο για διοικητική υποστήριξη.

Η νέα πολιτική επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στον χρόνο χρήσης ψηφιακών συσκευών, καταργώντας την πρόσβαση σε αυτές για τις μικρότερες τάξεις.

Οι μαθητές δημοτικού και γυμνασίου θα περιορίζονται σε 30 έως 45 λεπτά καθημερινής χρήσης οθόνης.

Η απόφαση ελήφθη μετά από πιέσεις γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο της τεχνολογίας στην κριτική σκέψη.

Οι νέοι κανόνες τίθενται σε ισχύ ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς στις 10 Σεπτεμβρίου.

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Σχεδόν 600.000 μαθητές των δημόσιων σχολείων της Νέας Υόρκης δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στην τάξη και θα υπόκεινται σε αυστηρούς νέους περιορισμούς όσον αφορά τον χρόνο χρήσης οθόνης, σύμφωνα με νόμο που θα παρουσιάσουν ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι και ο υπουργός Παιδείας Καμάρ Σάμουελς.

Η πολιτική αυτή, που θεωρείται η πιο περιοριστική του είδους της σε ολόκληρη τη χώρα, θα απαγορεύει τη χρήση εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα chatbots, οι εκπαιδευτικοί βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για όλους τους μαθητές έως και την όγδοη τάξη. Μόνο οι μαθητές του λυκείου θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό μόνο υπό όρους που οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως «περιορισμένους» κανόνες πρόσβασης.

Οι αξιωματούχοι της πόλης προχωρούν επίσης σε δραστική μείωση της χρήσης ατομικών συσκευών μάθησης για τους νεότερους μαθητές. Τα παιδιά από το νηπιαγωγείο έως τη δεύτερη τάξη δεν θα έχουν πρόσβαση σε ατομικές συσκευές μάθησης στην τάξη. Οι μαθητές της τρίτης έως πέμπτης τάξης θα περιορίζονται σε 30 λεπτά καθημερινής χρήσης οθόνης σε ατομικές συσκευές, ενώ οι μαθητές του γυμνασίου θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν για όχι περισσότερο από 45 λεπτά την ημέρα.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια δραματική αλλαγή στο μεγαλύτερο σχολικό σύστημα της χώρας, λίγες μόνο ημέρες πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους στις 10 Σεπτεμβρίου. Οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για διοικητική και διδακτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού μαθημάτων, της μετάφρασης υλικού και της σύνταξης επικοινωνιών. Ωστόσο, η χρήση της τεχνολογίας θα απαγορεύεται για τη βαθμολόγηση των εργασιών των μαθητών, την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, την παροχή συμβουλευτικής σε μαθητές που βρίσκονται σε κρίση και την ανάπτυξη προγραμμάτων ειδικής αγωγής.

Οι διευθυντές των σχολείων περίμεναν τις οδηγίες εδώ και μήνες. Τον Ιούλιο δόθηκε εντολή στους διευθυντές να αναστείλουν τις αγορές λογισμικού, ενώ η διοίκηση οριστικοποιούσε την πολιτική της. Οι προηγούμενες οδηγίες που είχαν εκδοθεί τον Μάρτιο δεν περιλάμβαναν περιορισμούς στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ανάλογα με την τάξη ούτε όρια στη χρήση ψηφιακών συσκευών. Η αυστηρή αυτή στάση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από γονείς, εκπαιδευτικούς και νομοθέτες σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης και της μάθησης μέσω οθόνης στα παιδιά.

Πιέσεις για περιορισμούς

Ομάδες υπεράσπισης των γονέων έχουν ασκήσει πιέσεις για την επιβολή μορατόριουμ στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, ενώ περισσότερο από το ήμισυ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου υπέγραψε επιστολή με την οποία καλούσε το Δημαρχείο και το Υπουργείο Παιδείας να σταματήσουν την εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις αίθουσες διδασκαλίας. Ο πρόεδρος της UFT (ομοσπονδία εκπαιδευτικών), Μάικλ Μάλγκριου, δήλωσε ότι οι ανησυχίες των γονέων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλαν στην ενίσχυση των εκκλήσεων για αυστηρότερους περιορισμούς.

«Οι γονείς είναι πολύ, πολύ αναστατωμένοι με την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή το μόνο που ακούν είναι αυτές οι τρομακτικές ιστορίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και, δικαίως, προστατεύουν τα παιδιά τους», δήλωσε ο Μάλγκριου κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στην εκπομπή «Up Close». Χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «πολύ επικίνδυνο πράγμα» και δήλωσε ότι τα σχολεία θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση νέων προϊόντων έως ότου αυτά ελεγχθούν κατάλληλα. Σημείωσε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές δεν είχαν σαφείς οδηγίες σχετικά με την πολιτική αυτή, λίγες μόνο εβδομάδες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι υποστηρικτές των περιορισμών υποστηρίζουν ότι πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν αμφισβητήσιμη ακαδημαϊκή αξία και μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να βασίζονται στην τεχνολογία αντί στην κριτική σκέψη. Ορισμένες εκπαιδευτικές εφαρμογές έχουν επικριθεί επειδή μοιάζουν με βιντεοπαιχνίδια και διευκολύνουν τους μαθητές να παρακάμπτουν την παραδοσιακή μάθηση.

Οι ανησυχίες αυτές αντανακλούν εκείνες που οδήγησαν στην απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων από την έναρξη έως το τέλος των μαθημάτων στη Νέα Υόρκη, η οποία τέθηκε σε ισχύ στην αρχή της περασμένης σχολικής χρονιάς, καθώς εκπαιδευτικοί και γονείς επιδίωκαν να μειώσουν τους περισπασμούς και να βελτιώσουν τη συμμετοχή των μαθητών. «Η βιομηχανία της τεχνολογίας θέλει να μας πείσει ότι η προσχολική εκπαίδευση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο αναπόφευκτη, αλλά και απαραίτητη. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι», δήλωσε ο Μαμντάνι σε ανακοίνωση πριν από την επίσημη παρουσίαση της πολιτικής.

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