Λειψία: Δύο ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με drone – Ρωσικές διασυνδέσεις βλέπουν οι γερμανικές αρχές

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Νέα δεδομένα από την έρευνα των γερμανικών αρχών για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας–Χάλε φέρνουν στο προσκήνιο δύο πρόσωπα, τις μετακινήσεις τους και στοιχεία που εξετάζονται για πιθανές διασυνδέσεις με τη Ρωσία. Η εξέλιξη αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας.

Οι γερμανικές αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση δύο ανδρών που θεωρούνται ύποπτοι για την υπόθεση. Ο πρώτος έχει ρωσική καταγωγή και ταξιδεύει με λετονικό διαβατήριο, ενώ ο δεύτερος κατάγεται από τη Λευκορωσία και διαθέτει ρωσικό διαβατήριο.

Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung (SZ), τα δύο πρόσωπα φέρονται να συνδέονται με την επιχείρηση που εκτυλίχθηκε στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίας–Χάλε. Η υπόθεση θα μπορούσε να είχε πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς το αεροδρόμιο φαίνεται πως απέφυγε οριακά μια καταστροφική εξέλιξη.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, έκανε λόγο για μια επιχείρηση που απαιτούσε σημαντική τεχνογνωσία και προετοιμασία. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μια ενέργεια με «υψηλό βαθμό τεχνικής εξειδίκευσης και σημαντική οργανωτική προσπάθεια», ενώ υποστήριξε ότι τα χαρακτηριστικά της παραπέμπουν στο «γνωστό μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη».

Οι έρευνες φαίνεται να έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Η SZ αναφέρει ότι οι γερμανικές αρχές έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν δύο πρόσωπα, ενώ η Die Zeit μεταδίδει ότι η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας έχει ανοίξει έρευνα σε βάρος τους.

Παρά την εξέλιξη αυτή, παραμένει αμφίβολο εάν οι γερμανικές αρχές θα καταφέρουν να οδηγήσουν τους δύο υπόπτους ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η SZ σημειώνει ότι ανάλογο ζήτημα είχε ανακύψει και σε προηγούμενες υποθέσεις που αποδόθηκαν σε ξένους πράκτορες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κυβερνοεπίθεσης στο γερμανικό Κοινοβούλιο το 2015, όταν οι αρχές δεν κατάφεραν να προχωρήσουν σε συλλήψεις, καθώς τα πρόσωπα που θεωρούνταν ύποπτα για κατασκοπεία δεν επέστρεψαν έκτοτε στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA) εξετάζουν και ένα ακόμη ενδεχόμενο: η επιχείρηση να περιλάμβανε περισσότερα drones από όσα ήταν γνωστά μέχρι σήμερα.

Οι ειδικοί της BKA εκτιμούν ότι στην αποτυχημένη απόπειρα, η οποία σημειώθηκε πριν από περίπου έναν μήνα, μπορεί να είχαν χρησιμοποιηθεί περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τρία drones, είτε ολόκληρα είτε τμήματά τους.

Από το αεροδρόμιο του Βερολίνου στη Λειψία με νοικιασμένο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με πληροφορίες των Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR, οι ερευνητές έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το πρόσωπο που θεωρούν ότι είχε αναλάβει την υλικοτεχνική προετοιμασία της επιχείρησης, αλλά και την εκπαίδευση των εμπλεκομένων.

Πρόκειται για άνδρα ρωσικής καταγωγής, ο οποίος διαθέτει λετονικό διαβατήριο και φέρεται να διατηρεί επαφές με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν ότι στα τέλη Ιουλίου ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία, φτάνοντας στο αεροδρόμιο BER του Βερολίνου. Στη συνέχεια φέρεται να νοίκιασε αυτοκίνητο και να κατευθύνθηκε προς τη Λειψία.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη χρονική στιγμή της αναχώρησής του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι ερευνητές, εγκατέλειψε τη Γερμανία μόλις δύο ημέρες πριν από την απόπειρα επίθεσης, πετώντας και πάλι από το αεροδρόμιο BER.

Γενετικό υλικό σε drone, εκρηκτικά και κεραία

Καθοριστικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας φαίνεται να αποτέλεσαν τα ίχνη DNA που εντοπίστηκαν στο σημείο της απόπειρας.

Γενετικό υλικό βρέθηκε πάνω σε ένα από τα drones, στην εσωτερική επιφάνεια μεταλλικού κουτιού που περιείχε εκρηκτικά, αλλά και σε κεραία η οποία είχε τοποθετηθεί σε δέντρο κοντά στο αεροδρόμιο.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η κεραία είχε εγκατασταθεί προκειμένου να ενισχύσει το σήμα και να διευκολύνει τον χειρισμό των drones, τα οποία φέρεται να ελέγχονταν μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η διασταύρωση των γενετικών στοιχείων με ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων επέτρεψε στις αρχές να εντοπίσουν στοιχεία που οδήγησαν σε ταυτοποιήσεις στη Λιθουανία και τη Φινλανδία.

Ο δεύτερος ύποπτος και η ιταλική τουριστική βίζα

Η έρευνα οδήγησε στη συνέχεια σε έναν άνδρα με καταγωγή από τη Λευκορωσία, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές σε διαφορετικές χώρες για άλλες παραβάσεις.

Οι γερμανικές αρχές κατάφεραν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις μετακινήσεις του και να ανασυνθέσουν τη διαδρομή που ακολούθησε κατά την είσοδο και την έξοδό του από τη Γερμανία.

Ο άνδρας διαθέτει ρωσικό διαβατήριο και, σύμφωνα με πληροφορίες των Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR, ταξίδεψε στη Γερμανία έχοντας στην κατοχή του ιταλική τουριστική βίζα.

Οι γερμανικές αρχές αναφέρουν ότι η βίζα είχε εκδοθεί στα τέλη Απριλίου από ιταλική διπλωματική αντιπροσωπεία στο Μινσκ.

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