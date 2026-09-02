Γεραπετρίτης: Καμία πιθανότητα υποχώρησης σε κυριαρχικά μας δικαιώματα

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Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας.

«Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα» είπε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα «οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε αναλυτικά:

«Ολοκληρώσαμε το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.

»Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

»Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά».

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