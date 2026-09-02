Ο Κιλιάν Εμπαπέ στο στόχαστρο φερόμενου σχεδίου απαγωγής που οργανώθηκε από τη φυλακή

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Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ, ήταν μεταξύ των προσώπων υψηλού προφίλ που φέρεται να είχαν μπει στο στόχαστρο ενός γαλλικού εγκληματικού δικτύου, το οποίο θεωρείται ύποπτο για τον σχεδιασμό απαγωγών και επιθέσεων εναντίον ποδοσφαιριστών, ράπερ και εύπορων επιχειρηματιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας 18χρονος Γαλλοελβετός ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιείται ως Κλεμάν Λ. και ήδη εκτίει ποινή φυλάκισης στις φυλακές της Βιλπέντ, στο διαμέρισμα Σεν-Σεν-Ντενί, για συμμετοχή σε ένοπλη ληστεία και μαστροπεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ο Κλεμάν συνέχιζε να διευθύνει εγκληματική δραστηριότητα μέσα από τη φυλακή, μέσω του Snapchat, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Lester Z.».

Οι αρχές φέρεται να εντόπισαν το δίκτυο μετά την επίθεση σε ωρολογοποιό στο Νεϊγί-σιρ-Σεν τον Απρίλιο.

Στα κινητά τηλέφωνα που συνδέονται με τον ύποπτο φέρεται να βρέθηκαν διευθύνσεις και στοιχεία πολλών ανθρώπων, οι οποίοι είχαν καταχωριστεί ως πιθανοί στόχοι. Στη λίστα περιλαμβάνονταν τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές και εύποροι επιχειρηματίες.

Μεταξύ εκείνων που φέρεται να είχαν ταυτοποιηθεί ήταν ένας Κινέζος χονδρέμπορος στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κοσμημάτων, καθώς και ένας Τούρκος χονδρέμπορος κρέατος στο διαμέρισμα Βαλ-ντ’Ουάζ.

Ο Μπαπέ ήταν ένα από τα πιο προβεβλημένα ονόματα που προέκυψαν από την έρευνα.

Δικαστική πηγή που επικαλείται η Le Parisien ανέφερε ότι ο ύποπτος «ήθελε επίσης να βάλει στο στόχαστρο έναν ράπερ και τον ποδοσφαιριστή Κιλιάν Μπαπέ».

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα εναντίον του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Γαλλίας. Το όνομά του εμφανίστηκε μεταξύ των φερόμενων ως πιθανών στόχων και όχι σε σχέση με κάποια απόπειρα απαγωγής που πραγματοποιήθηκε.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο ύποπτος συνέχιζε να συντονίζει εξ αποστάσεως εγκληματική δραστηριότητα μέσα από τη φυλακή και εάν το δίκτυο προετοίμαζε επιθέσεις ή απαγωγές εναντίον αρκετών ανθρώπων, των οποίων προσωπικά στοιχεία φέρεται να είχαν εντοπιστεί σε συσκευές που συνδέονταν με τον ίδιο.

Η παρουσία του ονόματος του Μπαπέ στη λίστα αναδεικνύει το προφίλ των ανθρώπων που, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενδέχεται να είχαν στοχοποιηθεί από την ομάδα, η οποία φέρεται να είχε επικεντρωθεί σε εύπορα και προβεβλημένα πρόσωπα.

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