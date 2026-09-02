Reuters: Η Ελλάδα επισπεύδει την αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στόχος η εξόφληση έως το 2029, δύο χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Στα 19,5 δισ. ευρώ το υπόλοιπο των δανείων

Την πρόωρη εξόφληση των δανείων που έλαβε η Ελλάδα στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου εξετάζει η κυβέρνηση, με τον ορίζοντα αποπληρωμής να μετακινείται ακόμη και στο 2029, σύμφωνα με δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Το συνολικό ύψος των συγκεκριμένων δανείων ανέρχεται σε περίπου 53 δισ. ευρώ. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, η πλήρης αποπληρωμή τους προβλεπόταν για το 2031. Η βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων, η ανάπτυξη της οικονομίας και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα δημιουργούν, ωστόσο, περιθώριο για ταχύτερη εξόφληση.

Η Ελλάδα είχε βρεθεί στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής κρίσης την περίοδο 2009-2018, φτάνοντας ακόμη και στο όριο μιας εξόδου από την Ευρωζώνη. Για πολλά χρόνια διατηρούσε το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών του ευρώ.

Η εικόνα αυτή έχει πλέον αλλάξει σημαντικά. Το χρέος της χώρας έχει μειωθεί κατά περισσότερες από 60 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, διαμορφούμενο στο 145,9% του ΑΕΠ πέρυσι. Για φέτος προβλέπεται περαιτέρω υποχώρηση, στο 136,8%, επίπεδο χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Ιταλίας.

Μεγαλύτερες πρόωρες αποπληρωμές

Τα διμερή δάνεια που είχαν χορηγηθεί από τις χώρες της Ευρωζώνης το 2010 μέσω του Greek Loan Facility (GLF) αποτελούν το πρώτο από τα τρία προγράμματα οικονομικής στήριξης που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα.

Συνολικά, τα τρία προγράμματα ανήλθαν σε περίπου 289 δισ. ευρώ. Για τα δάνεια του GLF είχε προβλεφθεί αρχικά η σταδιακή αποπληρωμή τους μέσω ετήσιων δόσεων, ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, έως τη λήξη τους.

Η Αθήνα είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι επιδίωκε να ολοκληρώσει την αποπληρωμή έως το 2031. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος προχώρησε σε μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη πρόωρη εξόφληση, καταβάλλοντας 6,9 δισ. ευρώ. Μετά την πληρωμή αυτή, το υπόλοιπο των συγκεκριμένων δανείων περιορίστηκε στα 19,5 δισ. ευρώ.

«Είναι πολύ πιθανό να αποπληρώσουμε πλήρως τα πρώτα δάνεια του μνημονίου έως το 2030 ή ακόμη και το 2029, αντί για το 2031», ανέφερε ένας από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Reuters.

Η δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι η ολοκλήρωση της αποπληρωμής μέσα στο διάστημα 2029-2030 θεωρείται εφικτή. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο ρυθμός των πρόωρων πληρωμών τα επόμενα χρόνια, εφόσον οι δημοσιονομικές συνθήκες συνεχίσουν να το επιτρέπουν.

Ισχυρά δημοσιονομικά μεγέθη και υψηλά διαθέσιμα

Καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της κυβέρνησης διαδραματίζουν η καλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις δημοσιονομική επίδοση και το υψηλό απόθεμα ρευστότητας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου ανέρχονται σε περίπου 32 δισ. ευρώ, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία για την πραγματοποίηση πρόσθετων πρόωρων αποπληρωμών χωρίς να δημιουργούνται πιέσεις στη χρηματοδότηση των κρατικών αναγκών.

Η ενίσχυση των διαθέσιμων συνδέεται τόσο με την ανάπτυξη της οικονομίας όσο και με τις προσπάθειες της κυβέρνησης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Η ελληνική οικονομία κινείται με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2% σε ετήσια βάση, επίδοση υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί φέτος κοντά στο 4% του ΑΕΠ, σχεδόν στο διπλάσιο της αρχικής πρόβλεψης.

Πρόωρη εξόφληση 5,1 δισ. ευρώ το 2027

Σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο, η Ελλάδα αναμένεται να προχωρήσει το 2027 σε πρόωρη αποπληρωμή τουλάχιστον 5,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Αθήνα προσδοκά ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών δεδομένων και η πορεία του χρέους θα οδηγήσουν σε νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μετά τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το επόμενο έτος.

Οι S&P, Fitch και DBRS Morningstar αξιολογούν σήμερα την Ελλάδα στη βαθμίδα «BBB», ενώ η Moody’s τοποθετεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στη βαθμίδα «Baa3».

Η αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αλλαγής που έχει συντελεστεί στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα δανείζεται ήδη με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την Ιταλία και τη Γαλλία.

Νέες εκδόσεις ομολόγων το 2027

Παράλληλα με την πρόωρη αποπληρωμή των παλαιών δανείων, η Ελλάδα σχεδιάζει να διατηρήσει ενεργή την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Για το επόμενο έτος προβλέπεται άντληση κεφαλαίων ύψους 7 έως 8 δισ. ευρώ μέσω νέων εκδόσεων αναφοράς.

Το πρόγραμμα δανεισμού αναμένεται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου, καθώς και επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων.

Διαβάστε επίσης:

Τραβάει το σχοινί ο Ερντογάν: «Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς»

Μαρινάκης για Σαμαρά: Δεν είναι αντίπαλός μας, κάποιοι, για να απευθυνθούν σε συγκεκριμένο ακροατήριο δημιουργούν ανύπαρκτα θέματα – Αιχμές και από Βορίδη

Ανεβάζει την ένταση η Τουρκία: Ερευνητικό σκάφος στο Καστελλόριζο, κινήσεις για πάρκα και απειλές για το Αιγαίο