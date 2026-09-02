Ο Μπλερ φέρεται να ζήτησε από την Παλαιστινιακή Αρχή την αφαίρεση της λέξης «Παλαιστίνη» από σχολικά βιβλία

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Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ φέρεται να ζήτησε από την Παλαιστινιακή Αρχή να αφαιρέσει κάθε αναφορά στη λέξη «Παλαιστίνη» από τα σχολικά βιβλία και να την αντικαταστήσει με τον εβραϊκό όρο «Σαμάρεια», σύμφωνα με τον πρώην Βρετανό πρεσβευτή στον ΟΗΕ Τζέρεμι Γκρίνστοκ.

Μιλώντας στο Middle East Eye, ο Γκρίνστοκ είπε ότι ο Μπλερ μετέφερε το αίτημα εκ μέρους του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας. Σύμφωνα με πηγή υπουργικού επιπέδου που επικαλέστηκε, ο Μπλερ ζήτησε από την Παλαιστινιακή Αρχή να αφαιρέσει τη λέξη «Παλαιστίνη» από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εφόσον επιθυμούσε να θεωρηθεί από το Συμβούλιο ικανή να καταλήξει σε συμφωνία με το Ισραήλ για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, απέρριψε το αίτημα, σύμφωνα με τον Γκρίνστοκ. Ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι ένας τέτοιος όρος τέθηκε σε σχέση με το παλαιστινιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διερωτώμενος ποιες αντιλήψεις περί δικαιοσύνης και ιστορίας καθοδηγούν το «Συμβούλιο Ειρήνης».

Το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Αλλαγής του Μπλερ (TBI) διέψευσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός υπέβαλε το συγκεκριμένο αίτημα.

Ο Μπλερ έχει ταξιδέψει πρόσφατα στο Ισραήλ μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό εκπρόσωπο για τη Γάζα Νικολάι Μλαντένοφ, όπου συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στη συνέχεια μετέβησαν στην Αίγυπτο για συνομιλίες με Παλαιστίνιους τεχνοκράτες που προορίζονται να αναλάβουν τη διοίκηση της Γάζας, καθώς και με εκπροσώπους της Χαμάς.

Κριτική στον ρόλο του Μπλερ

Ο Γκρίνστοκ, ο οποίος διετέλεσε πρεσβευτής της Βρετανίας στον ΟΗΕ από το 1998 έως το 2003, υπερασπίστηκε τη συμβολή του Μπλερ πριν από τον πόλεμο του Ιράκ, υποστηρίζοντας ότι οι Βρετανοί κατάφεραν τότε να πείσουν την κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους να προσφύγει στον ΟΗΕ.

Ωστόσο, επέκρινε τον σημερινό ρόλο του Μπλερ, υποστηρίζοντας ότι λόγω της στάσης του στον πόλεμο του Ιράκ και του Παλαιστινιακού μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, θεωρείται προκατειλημμένος και δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί με τις δύο πλευρές ως ισότιμος μεσολαβητής.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το «Συμβούλιο Ειρήνης» έναν αδύναμο και αυθαίρετο μηχανισμό, που δεν είναι αρκετά ισχυρός για να διαχειριστεί τις δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το μέλλον των παλαιστινιακών εδαφών.

Η «διαγραφή» της Παλαιστίνης

Ο Γκρίνστοκ υποστήριξε ότι εντείνεται μια ευρύτερη προσπάθεια αφαίρεσης της λέξης «Παλαιστίνη» από βιβλία, χάρτες και μουσεία.

Αναφέρθηκε στην επιβολή του ισραηλινού εκπαιδευτικού προγράμματος σε περισσότερους από 45.000 Παλαιστίνιους μαθητές σε κρατικά σχολεία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, καθώς και στην αντικατάσταση της λέξης «Παλαιστίνη» από τους όρους «Δυτική Όχθη» και «Λωρίδα της Γάζας» σε εκπαιδευτικό υλικό της UNRWA στον Λίβανο.

Στη Βρετανία, ομάδα βουλευτών έχει ζητήσει έρευνα για την αφαίρεση των όρων «Παλαιστίνη», «Παλαιστίνιος» και «ισραηλινή κατοχή» από εκθέματα του Βρετανικού Μουσείου. Έρευνα του Middle East Eye είχε αποδώσει την αλλαγή σε πιέσεις φιλοϊσραηλινών ακτιβιστών.

Προειδοποιήσεις προς τη Βρετανία και το Ισραήλ

Ο Γκρίνστοκ κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να εξετάσει προσεκτικά τα όπλα που προμηθεύει στο Ισραήλ και υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου και ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ θα πρέπει να συλληφθούν εάν βρεθούν στη Βρετανία, καθώς εναντίον τους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Εκτίμησε επίσης ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει την επιστροφή της Δυτικής Όχθης, την οποία αποκάλεσε «Ιουδαία και Σαμάρεια», υπό ισραηλινή κυριαρχία και ότι ενδέχεται να είδε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 ως ευκαιρία για την προώθηση αυτού του στόχου.

Ο πρώην διπλωμάτης προειδοποίησε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να χάσει τη διεθνή «ήπια ισχύ» του. Υποστήριξε ότι η μακροπρόθεσμη ειρήνη και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή απαιτούν συμβιβασμούς και πολιτικές συμφωνίες με τις αραβικές χώρες και το Ιράν, όχι μόνο στρατιωτική δράση.

Η αποτυχία της «σκληρής ισχύος»

Ο Γκρίνστοκ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν αποτύχει να επιτύχουν τους στόχους τους σε μια σειρά πολέμων, μεταξύ άλλων στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Υεμένη, τη Λιβύη και τη Συρία. Κατά την άποψή του, βασική αιτία είναι η υπερβολική εξάρτηση από τη στρατιωτική ισχύ.

Όπως είπε, σε έναν κόσμο όπου η ισχύς είναι πλέον περισσότερο κατανεμημένη, η ικανότητα να πείθεις αντί να επιβάλλεσαι γίνεται ολοένα σημαντικότερη και η νομιμοποίηση της χρήσης στρατιωτικής βίας για την επιβολή πολιτικών στόχων μειώνεται.

Αναφερόμενος στον πόλεμο του Ιράκ, είπε ότι η Βρετανία είχε επιρροή στην απόφαση να αναζητηθεί εντολή του ΟΗΕ το 2002, αλλά δεν μπόρεσε να επηρεάσει ουσιαστικά τις κρίσιμες αποφάσεις για την έναρξη του πολέμου το 2003.

Ιράν και Μέση Ανατολή

Ο Γκρίνστοκ εκτίμησε ότι η Ουάσιγκτον δεν υπολόγισε επαρκώς τις συνέπειες της επίθεσης εναντίον του Ιράν, ούτε τις δυνατότητες της Τεχεράνης να χρησιμοποιήσει drones, να απειλήσει τη ναυσιπλοΐα και να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Υποστήριξε επίσης ότι η χρονική στιγμή της επίθεσης ενδέχεται να επηρεάστηκε από τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις που αντιμετώπιζε τότε η κυβέρνηση Τραμπ, μεταξύ άλλων γύρω από την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Για τη συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, είπε ότι αντανακλά τη μειωμένη εμπιστοσύνη των χωρών της περιοχής στην αμερικανική ισχύ και την επιθυμία τους για μεγαλύτερη αυτονομία.

Ο Γκρίνστοκ κατέληξε ότι ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια διαφορετική εποχή, όπου οι αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου υποχωρούν μπροστά στην επιδίωξη του εθνικού συμφέροντος. Ειδικά στη Μέση Ανατολή, όπως είπε, απουσιάζει πλέον ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο αρχών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια βιώσιμη πολιτική λύση.

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