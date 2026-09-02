Open: Για δεύτερη μέρα άνευ Νίκου Στραβελάκη το «10 παντού»

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Προκλήσεις που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς, ίσως προκαλώντας υψηλές θερμοκρασίες, φημολογείται ότι έχουν εμφανιστεί το τελευταίο 48ωρο στο ενημερωτικό σκέλος του Open.

Σήμερα, για δεύτερη ημέρα στη σειρά, στην εκπομπή «10 παντού» δεν ήταν ο Νίκος Στραβελάκης μαζί με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, αλλά ο οικονομικός συντάκτης και παρουσιαστής Αντώνης Κρητικός.

«Μία δυσκολία σήμερα έχει κρατήσει τον Νίκο Στραβελάκη μακριά μας», υποστήριξε χθες η Κατερίνα Παπακωστοπουλου στην αρχή της εκπομπής. Σήμερα η εκπομπή άρχισε με το κλιπ «Οφίλια» της Τέιλορ Σουίφτ και την Παπακωστοπούλου να «στολίζει» με καλολογικά στοιχεία τον προσωρινό(;) συμπαρουσιαστή της εκθιάζοντας τον. «Εδώ με τον Αντώνη Κρητικό, τόσο ωραία παρέα και σήμερα, από τα ωραιότερα αγόρια του Open». Οι δύο παρουσιαστές άρχισαν να ανταλλάζουν φιλοφρονήσεις με την Παπακωστοπούλου να λέει «άμα είμαι μαζί σου δέχομαι πολλά πράγματα, να ξέρεις. Είσαι ένας χαρούμενος, ένας άνθρωπος όμορφος».

Ο Κρητικός αντιγύρισε τα κομπλιμέντα, πιάστηκε από την ατάκα της συναδέλφου του, περι ομορφιάς, κι έδωσε πάσα στην- όμορφη- είδηση για τα πολλά μετάλλια των Ελλήνων αθλητών στους Μεσογειακού Αγώνες, εκ των οποίων τα έξι χρυσά, χωρίς κάποια αναφορά έστω για τον βασικό παρουσιαστή της εκπομπής. Ανανέωσαν όμως το ραντεβού με τους τηλεθεατές για αύριο την ίδια ώρα.

Τηλεοπτικοί κύκλοι ισχυρίζονται ότι επίκειται συνάντηση-άμεσα- του Νίκου Στραβελάκη με τον γενικό διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του σταθμού, Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

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Open: Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο «10 Παντού» στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη