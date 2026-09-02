Φωτιά σε δάσος στη Φλώρινα, μήνυμα για ετοιμότητα από το 112

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Σε εξέλιξη βρίσκεται κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε δάσος στην Κρυσταλλοπηγή, του δήμου Πρεσπών Φλώρινας.

Λίγο μετά τις 21:00 έλαβαν μήνυμα από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

Η φωτιά κατακαίει σε δύσβατο σημείο.Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ηςΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Νωρίτερα επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη, αλλά καθηλώθηκαν λόγω νύχτας.

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