Star Bulk: Ισχυρό ντεμπούτο στην Αθήνα με εξαπλάσια ζήτηση για τις νέες μετοχές της

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Με ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές και υπερκάλυψη περίπου έξι φορές συνοδεύτηκε η είσοδος της Star Bulk στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, επαναφέροντας ταυτόχρονα στο προσκήνιο τη σχέση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με την ελληνόκτητη ναυτιλία.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε στα 24,50 ευρώ, επίπεδο που αντιστοιχούσε περίπου σε 28,40 δολάρια, με βάση την ισοτιμία της 11ης Σεπτεμβρίου. Η τιμή ήταν μόλις 5,8% χαμηλότερη από το κλείσιμο της μετοχής της Star Bulk στη Νέα Υόρκη στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν είχε διαμορφωθεί στα 30,17 δολάρια.

Το στοιχείο αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς σε αντίστοιχες τοποθετήσεις μετοχών η έκπτωση που ζητούν οι επενδυτές μπορεί να κινηθεί ακόμη και κοντά στο 15%. Στην περίπτωση της Star Bulk περιορίστηκε περίπου στο 6%, παρά το μέγεθος της προσφοράς.

Η υπερκάλυψη της έκδοσης έδειξε ότι υπήρχε ισχυρό ενδιαφέρον για την είσοδο μιας μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Για τη Star Bulk του Πέτρου Παππά, η κίνηση δημιουργεί έναν δεύτερο χρηματιστηριακό δίαυλο, παράλληλα με τη Νέα Υόρκη, διευρύνοντας την πρόσβαση της εταιρείας σε επενδυτές και αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητά της στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η εξέλιξη έχει, όμως, ευρύτερο ενδιαφέρον και για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως, η παρουσία μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά παραμένει περιορισμένη, καθώς η Νέα Υόρκη έχει παραδοσιακά τον πρώτο λόγο στις εισαγωγές εταιρειών του κλάδου.

Η περίπτωση της Star Bulk μπορεί, επομένως, να λειτουργήσει ως ένα τεστ για το κατά πόσο η Αθήνα μπορεί να προσελκύσει και άλλες εταιρείες με ισχυρή σύνδεση με την ελληνική ναυτιλία.

Η πρώτη αντίδραση των επενδυτών ήταν θετική. Το εάν αυτή η κίνηση θα αποκτήσει συνέχεια και από άλλους ναυτιλιακούς ομίλους είναι το επόμενο ζητούμενο, σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό Χρηματιστήριο επιδιώκει να διευρύνει το εύρος και το μέγεθος των εταιρειών που φιλοξενεί.

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