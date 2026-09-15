search
ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 09:30
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2026 08:05

Star Bulk: Ισχυρό ντεμπούτο στην Αθήνα με εξαπλάσια ζήτηση για τις νέες μετοχές της

15.09.2026 08:05
xrimatistirio

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές και υπερκάλυψη περίπου έξι φορές συνοδεύτηκε η είσοδος της Star Bulk στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, επαναφέροντας ταυτόχρονα στο προσκήνιο τη σχέση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με την ελληνόκτητη ναυτιλία.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε στα 24,50 ευρώ, επίπεδο που αντιστοιχούσε περίπου σε 28,40 δολάρια, με βάση την ισοτιμία της 11ης Σεπτεμβρίου. Η τιμή ήταν μόλις 5,8% χαμηλότερη από το κλείσιμο της μετοχής της Star Bulk στη Νέα Υόρκη στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν είχε διαμορφωθεί στα 30,17 δολάρια.

Το στοιχείο αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς σε αντίστοιχες τοποθετήσεις μετοχών η έκπτωση που ζητούν οι επενδυτές μπορεί να κινηθεί ακόμη και κοντά στο 15%. Στην περίπτωση της Star Bulk περιορίστηκε περίπου στο 6%, παρά το μέγεθος της προσφοράς.

Η υπερκάλυψη της έκδοσης έδειξε ότι υπήρχε ισχυρό ενδιαφέρον για την είσοδο μιας μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Για τη Star Bulk του Πέτρου Παππά, η κίνηση δημιουργεί έναν δεύτερο χρηματιστηριακό δίαυλο, παράλληλα με τη Νέα Υόρκη, διευρύνοντας την πρόσβαση της εταιρείας σε επενδυτές και αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητά της στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η εξέλιξη έχει, όμως, ευρύτερο ενδιαφέρον και για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως, η παρουσία μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά παραμένει περιορισμένη, καθώς η Νέα Υόρκη έχει παραδοσιακά τον πρώτο λόγο στις εισαγωγές εταιρειών του κλάδου.

Η περίπτωση της Star Bulk μπορεί, επομένως, να λειτουργήσει ως ένα τεστ για το κατά πόσο η Αθήνα μπορεί να προσελκύσει και άλλες εταιρείες με ισχυρή σύνδεση με την ελληνική ναυτιλία.

Η πρώτη αντίδραση των επενδυτών ήταν θετική. Το εάν αυτή η κίνηση θα αποκτήσει συνέχεια και από άλλους ναυτιλιακούς ομίλους είναι το επόμενο ζητούμενο, σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό Χρηματιστήριο επιδιώκει να διευρύνει το εύρος και το μέγεθος των εταιρειών που φιλοξενεί.

Διαβάστε επίσης:

Η ELPEN επενδύει 80 εκατ. ευρώ και βάζει την Ελλάδα στον χάρτη της βιοτεχνολογίας

GEP: Η Υγεία και Ασφάλεια περνά στον πυρήνα των επιχειρηματικών αποφάσεων και του ESG

Ελευθέριος Βενιζέλος: Ανατροπή στο έργο της επέκτασης και νέος σχεδιασμός για επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστικές επιθέσεις σε πιλοτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι – Στις φλόγες ΙΧ αντιδημάρχου (video)

KOLONOS_EXAFANISI
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Αγωνία για τη 17χρονη Μαρία που αγνοείται από τις 31 Αυγούστου

dasmoi 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά – Επιπλέον δασμούς 50% βάζει ο Τραμπ σε καναδέζικα προϊόντα

EYES_MAN
ΥΓΕΙΑ

Όραση: Μπορεί να την επηρεάσει η νόσος Αλτσχάιμερ;

satellite_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος των Άστρων: Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι διαθέτουν όπλα στο διάστημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Έρχονται αυτόματες επιστροφές φόρου και «μπόνους» e-αποδείξεων – Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έως 2.200 ευρώ

afroditi-manoy-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Σάλος στα social media

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

plevris_thanos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Του τηλεφώνησα, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 09:30
pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστικές επιθέσεις σε πιλοτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι – Στις φλόγες ΙΧ αντιδημάρχου (video)

KOLONOS_EXAFANISI
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Αγωνία για τη 17χρονη Μαρία που αγνοείται από τις 31 Αυγούστου

dasmoi 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά – Επιπλέον δασμούς 50% βάζει ο Τραμπ σε καναδέζικα προϊόντα

1 / 3