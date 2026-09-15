Ο Λαζαρίδης και ο Μάξιμος που έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά

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Όπως είναι γνωστό, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, στην κυβέρνηση και στη ΝΔ έγινε ο… κακός χαμός μετά από ανάρτηση του βουλευτή Καβάλας, Μακάριου Λαζαρίδη, μέσω της οποίας εξαπέλυε επίθεση κατά του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Δένδια, κατηγορώντας τον για «αλαζονεία».

Η ανάρτηση του βουλευτή, λένε οι πληροφορίες, προκάλεσε έντονη δυσφορία στο υπουργείο Άμυνας και στη συνέχεια στο Μαξίμου, το οποίο και επικοινώνησε με το γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ, Μάξιμο Χαρακόπουλο, και τον κάλεσε να «επαναφέρει στην τάξη» τον βουλευτή.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο Χαρακόπουλος πήρε τηλέφωνο τον Λαζαρίδη, οι τόνοι ανέβηκαν… στα κόκκινα και ο βουλευτής απεσύρθη από εισηγητής σε δύο κυρώσεις του υπουργείου και αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Αμυρα. Το επιμύθιο; Πολλά τα νεύρα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο…

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