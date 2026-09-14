Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ποιοι πάνε στα ATM την επόμενη εβδομάδα – Αναλυτικά οι ημερομηνίες (video)

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Τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Και αυτόν τον μήνα, η καταβολή των συντάξεων ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και αφορά:

τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, βάσει του ν. 4387/2016, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς

όλες τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και αφορά:

τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων Ταμείων

τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Όπως συμβαίνει συνήθως με τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Έτσι, η πρώτη πληρωμή αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.

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