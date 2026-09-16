Eurostat: Οι νέοι στην Ελλάδα μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους

Takeaways by to pontiki AI Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τρεις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι σε ηλικία άνω των τριάντα ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025, ο μέσος όρος ηλικίας αποχώρησης των νέων στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 30,9 έτη.

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η καθυστερημένη αποχώρηση από την οικογενειακή εστία συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους νέους ηλικίας είκοσι έως είκοσι εννέα ετών.

Αντίθετα, σε χώρες με χαμηλότερη ηλικία αποχώρησης από το πατρικό, όπως η Φινλανδία και η Δανία, παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης.

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Στο top 3 των χωρών στις οποίες οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι μετά την ηλικία των 30 βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για το 2025.

Συγκεκριμένα στη χώρα μας οι νέοι φεύγουν από το πατρικό στα 30,9 έτη (όπως και στη Σλοβακία), με μόνο τους Κροάτες να αποχωρίζονται την οικογενειακή εστία σε μεγαλύτερη ηλικία (στα 31,5 έτη).

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ισπανία και Ιταλία, στις οποίες οι νέοι αποχωρούν από το πατρικό στα 30,2 έτη τους.

Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,8 έτη) και την Εσθονία και τη Λιθουανία (22,7 έτη και στις δύο χώρες).

In 2025, young people in the EU left their parents’ home at an average age of 26.3 years.🏡👫



Highest average ages in:



🇭🇷Croatia (31.5 years)

🇬🇷Greece and 🇸🇰Slovakia (both 30.9)



Lowest average ages:

🇫🇮Finland (21.4 years)

🇩🇰Denmark (21.8)



Read more 👉 https://t.co/1sgkHzZnWJ pic.twitter.com/nphssGwosw — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 15, 2026

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2025 οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειπαν το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο στην ηλικία των 26,3 ετών, ηλικία οριακά αυξημένη σε σχέση με τα 26,2 έτη του 2024.

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας καταγράφεται, επίσης, η σχέση του «απογαλακτισμού» από την οικογένεια με το ποσοστό απασχόλησης των νέων ηλικίας 20-29 ετών τα οποία το 2025 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 65,5%.

In 2025, the employment rate in the EU among young people aged 20-29 years was 65.5%. 👫💼



Highest in:



🇳🇱Netherlands (84.0%)

🇲🇹Malta (82.1%)

🇩🇪Germany (77.0%)



Lowest in:



🇮🇹Italy (47.6%)

🇷🇴Romania (52.0%)

🇧🇬Bulgaria (52.7%)



Read more 👉https://t.co/1sgkHzZnWJ pic.twitter.com/JW3MnsnZ3R September 15, 2026

Όπως σημειώνεται «στις περισσότερες χώρες όπου η ηλικία αποχώρησης των νέων από το πατρικό σπίτι είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-29 ετών είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για παράδειγμα, σε χώρες όπου οι νέοι τείνουν να εγκαταλείπουν νωρίτερα την πατρική κατοικία, όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία, το ποσοστό απασχόλησης των νέων τείνει επίσης να είναι υψηλότερο».

«Αντίθετα, σε χώρες όπου οι νέοι φεύγουν αργότερα από το πατρικό τους σπίτι, όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία, το ποσοστό απασχόλησης ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» καταλήγει η ανακοίνωση της Eurostat.

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