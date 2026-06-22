Alzheimer: Διαθέσιμη και στην Ελλάδα η πρώτη εξέταση αίματος που μπορεί να συμβάλει στον αποκλεισμό της νόσου

Διαθέσιμη και στη χώρα μας είναι η πρώτη εξέταση αίματος που μπορεί να αποκλείσει την παρουσία παθολογίας του αμυλοειδούς, που σχετίζεται με τη νόσο Alzheimer, με πιστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα In Vitro Διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (IVDR).

Πρόκειται για την εξέταση Elecsys® pTau181, μια ελάχιστα επεμβατική εξέταση αίματος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κλινικούς ιατρούς, σε συνδυασμό με άλλες κλινικές πληροφορίες, ως εργαλείο αποκλεισμού της παθολογίας της νόσου Alzheimer ως αιτία γνωστικής έκπτωσης.

Η εξέταση μειώνει την ανάγκη για πιο παρεμβατικές εξετάσεις επιβεβαίωσης σε περιπτώσεις αρνητικού αποτελέσματος, όπως η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) ή η ανάλυση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ), όπως ανακοίνωσε σήμερα η Roche Diagnostics Hellas.

Η εξέταση προσδιορίζει ποσοτικά τη φωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη Tau (pTau) 181 στο πλάσμα, έναν βιοδείκτη που σχετίζεται με την παθολογία του αμυλοειδούς, ο οποίος αποτελεί βασικό βιολογικό χαρακτηριστικό της νόσου Alzheimer.

Αδιάγνωστα έως και το 75% των ανθρώπων με συμπτώματα άνοιας

Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση της νόσου Alzheimer παραμένει σημαντική πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο. Έως και το 75% των ανθρώπων που ζουν με συμπτώματα άνοιας δεν έχουν διαγνωστεί, ενώ όσοι λαμβάνουν διάγνωση περιμένουν, κατά μέσο όρο, σχεδόν τρία χρόνια από την έναρξη των συμπτωμάτων. Η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει ουσιαστικά τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης, την πρόσβαση σε κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές και τη δυνατότητα λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη μελλοντική φροντίδα.

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Chapter Leader, Diagnostics Health Care Solutions της Roche Diagnostics Hellas: «Καθώς αναπτύσσονται νέες θεραπείες που είναι πιο αποτελεσματικές όταν χορηγούνται σε πρώιμα στάδια της νόσου, η έγκαιρη διάγνωση αναδεικνύεται σε παράγοντα ζωτικής σημασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαθεσιμότητα ενός αξιόπιστου και λιγότερο επεμβατικού διαγνωστικού εργαλείου προσφέρει ανεκτίμητη αξία στους ασθενείς και τους φροντιστές τους, μειώνοντας την αβεβαιότητα και επιταχύνοντας τη διαγνωστική διαδρομή.

Παράλληλα, η χρήση των βιοδεικτών αίματος για τη νόσο Alzheimer θα μπορούσε να μειώσει το συνολικό κόστος ανά ασθενή και να αποτελέσει μια οικονομικά αποδοτική λύση για το σύστημα υγείας περιορίζοντας τις περιττές παραπομπές σε ειδικούς καθώς και τις μη απαραίτητες απεικονιστικές ή επεμβατικές εξετάσεις».

Η μελέτη

Τα δεδομένα της κλινικής μελέτης υποστηρίζουν τη χρήση της εξέτασης και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για άτομα με ποικίλες ενδείξεις γνωστικής έκπτωσης, καθώς εκεί πραγματοποιείται συχνά η πρώτη αξιολόγηση των συμπτωμάτων. Η πιστοποίηση CE της Elecsys® pTau181 βασίστηκε σε προοπτική, πολυκεντρική κλινική μελέτη 787 ατόμων ηλικίας 55–80 ετών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Αυστραλία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή αρνητική προγνωστική αξία (93,8%) για τον αποκλεισμό της νόσου Alzheimer, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία της εξέτασης. Η απόδοσή της επηρεάστηκε ελάχιστα από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος ή η νεφρική λειτουργία. Η εξέταση Elecsys® pTau181 είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα σε διαγνωστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

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