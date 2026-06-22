Έρευνα: Ανησυχία από τους γιατρούς – Οι μισοί ασθενείς δεν κατανοούν τις θεραπευτικές οδηγίες

Ανησυχητικά ευρήματα ανέδειξε η έρευνα για την εγγραμματοσύνη των Ελλήνων πολιτών σε θέματα υγείας από την εθνική βάση δεδομένων, που δημιουργείται για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Αναλυτικά η μελέτη αποκάλυψε ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, να εντοπίσουν πληροφορίες σχετικά με την ψυχική υγεία ή να αξιολογήσουν την αξιοπιστία των ψηφιακών πληροφοριών υγείας.

Τα παραπάνω ευρήματα παρουσιάστηκαν στις 16 Ιουνίου σε εκδήλωση που οργανώθηκε από το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Αθήνα, για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ionian University και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το περίεργο είναι ότι η πλειοψηφία των πολιτών σήμερα (89%) μπορεί να εντοπίσει εύκολα πληροφορίες για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ωστόσο τα ευρήματα της έρευνα αποκάλυψαν ότι:

• Το 59% ανέφερε δυσκολίες στην κατανόηση των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών.

• Το 46% αντιμετώπισε δυσκολίες στην πρόσβαση σε πληροφορίες για τη διαχείριση της ψυχικής υγείας.

• Οι μισοί συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν να αξιολογήσουν την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με την υγεία στο διαδίκτυο.

• Το 54% δεν μπορούσε να προσδιορίσει πότε είναι αναγκαία η αναζήτηση επαγγελματικής υποστήριξης για θέματα ψυχικής υγείας.

Τα παραπάνω ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς θα συμβάλουν στη διαμόρφωση μελλοντικών στοχευμένων στρατηγικών και δράσεων, σε συγκεκριμένους τομείς που φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δυσκολεύεται να κατανοήσει.

Το Γραφείο του Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα αναγνωρίζει την εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την ανάπτυξη του πρώτου Εθνικού Σχεδίου για την Εγγραμματοσύνη Υγείας στην Ελλάδα, την ενίσχυση της ποιότητας της φροντίδας σε εθνικό επίπεδο, την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους σε ολόκληρη την Περιφέρεια.

Μέσα από αυτές τις κοινές δράσεις, όπως ανέφεραν οι ειδικοί στην εκδήλωση, μπορεί να συμβάλουν στην ενίσχυση της εγγραμματοσύνης υγείας, ώστε όλοι να γνωρίζουν πότε και πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα.

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