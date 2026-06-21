Εθελοντική αιμοδοσία: Κάλεσμα του ΕΚΕΑ, η προσοχή στους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία

Το καλοκαίρι είναι η εποχή της ξεκούρασης, των διακοπών και των ξέγνοιαστών στιγμών με αγαπημένα πρόσωπα. Για χιλιάδες όμως συνανθρώπους μας που χρειάζονται μεταγγίσεις αίματος, όπως οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία αλλα και καθε αθενης που χρηζει μεταγγισης, οι ανάγκες δεν πανε διακοπες (απο ενα τοκετο, εως ενα χειρουργειο, απο μια μεταμοσχευση εως 4.000 πολυμεταγγιζομενους συνανθρωπους μας…).

Η Πρόεδρος του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ, Έλενα Τσάγκαρη και η Πρόεδρος του ΠΑ.Σ ΠΑ.ΜΑ, Βάνα Μυρίλα φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή του Alpha TVV «Καλύτερα δεν γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού και ανέδειξαν τη σημασία της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας, μέσα από την πλευρά τόσο του δότη όσο και του λήπτη.

Όπως αναφέρει το ΕΚΕΑ, «σε μια κοινωνία που στηρίζεται στην αλληλεγγύη, η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη έκφραση ενεργού κοινωνικής συμμετοχής.

Καλούμε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όλους τους πολίτες ηλικίας 18-65 ετών, πριν φυγουν για διακοπες ,να επισκεφθούν μία από τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας ΕΣΥ της χώρας και με 10 λεπτα απο το χρονο τους, να χαρίσουν ζωή σε 3 συνανθρώπους μας».

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