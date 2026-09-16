search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 10:35
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2026 08:34

Γιατί ο Μητσοτάκης επέμεινε για Φλωρίδη στην Α’ Θεσσαλονίκης

16.09.2026 08:34
FLORIDIS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Έκπληξη – αν και όχι μεγάλη… – προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση Μητσοτάκη ότι ο Γιώργος Φλωρίδης θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης στις προσεχείς εκλογές.

Ως γνωστόν, αρχικά ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος, ωστόσο, λένε οι πληροφορίες, δέχθηκε πίεση από το Μαξίμου και τελικά υποχώρησε, καθώς του επισημάνθηκε ότι η Α’ Θεσσαλονίκης χρειάζεται ενίσχυση ενόψει των εκλογών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γ. Φλωρίδης εκτιμάται ότι έχει διείσδυση σε ψηφοφόρους που δεν «καλύπτονται» από τους υφιστάμενους υποψηφίους και ότι μπορεί να φέρει ψήφους – κυρίως κεντρώων και αναποφάσιστων – σε μια εκλογική μάχη όπου κάθε ψήφος μετράει.

Βέβαια, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος, ενώ – για να τα λέμε όλα – υπήρξαν και κάποιες «γκρίνιες» για την περαιτέρω… πασοκοποίηση της ΝΔ.

Διαβάστε επίσης

Αιχμή Διαμαντοπούλου για το τηλεοπτικό σόου με τον Κασιδιάρη

«Καρφί» Κουτσούμπα για Μητσοτάκη – Τσίπρα: «Θυμίζουν αγώνα Βραδυποριακού – Ταλαιπωριακού…»

Μετά τη Μάνου και ο Τσαγκαρουσιάνος βρήκε ευκαιρία για μικροψυχία – Η ανάρτηση που προκάλεσε την αιχμηρή απάντηση Δούκα   

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη Γραμμή 3 – Τα τελευταία δρομολόγια, τι ισχύει για αεροδρόμιο

aftokinito_fortisi_ilektriko_0809_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Το λάθος με τη φόρτιση που ταλαιπωρεί την μπαταρία

moro-121
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του

giatroi new
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Η απολογία, οι ευθύνες που ρίχνουν στο ΕΚΑΒ, η απεργία πείνας και οι απαιτήσεις της γιατρού

daktylios_1609_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ξέρεις ποια αυτοκίνητα μπαίνουν ελεύθερα στο Δακτύλιο; Οι περισσότεροι κάνουν λάθος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

giatroi new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακίστηκαν Γάκα και Θεοδωρόπουλος - Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

uss abraham lincoln (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 10:35
Metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη Γραμμή 3 – Τα τελευταία δρομολόγια, τι ισχύει για αεροδρόμιο

aftokinito_fortisi_ilektriko_0809_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Το λάθος με τη φόρτιση που ταλαιπωρεί την μπαταρία

moro-121
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του

1 / 3