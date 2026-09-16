Γιατί ο Μητσοτάκης επέμεινε για Φλωρίδη στην Α’ Θεσσαλονίκης

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Έκπληξη – αν και όχι μεγάλη… – προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση Μητσοτάκη ότι ο Γιώργος Φλωρίδης θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης στις προσεχείς εκλογές.
Ως γνωστόν, αρχικά ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος, ωστόσο, λένε οι πληροφορίες, δέχθηκε πίεση από το Μαξίμου και τελικά υποχώρησε, καθώς του επισημάνθηκε ότι η Α’ Θεσσαλονίκης χρειάζεται ενίσχυση ενόψει των εκλογών.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γ. Φλωρίδης εκτιμάται ότι έχει διείσδυση σε ψηφοφόρους που δεν «καλύπτονται» από τους υφιστάμενους υποψηφίους και ότι μπορεί να φέρει ψήφους – κυρίως κεντρώων και αναποφάσιστων – σε μια εκλογική μάχη όπου κάθε ψήφος μετράει.
Βέβαια, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος, ενώ – για να τα λέμε όλα – υπήρξαν και κάποιες «γκρίνιες» για την περαιτέρω… πασοκοποίηση της ΝΔ.
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