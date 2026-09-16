Γιάννης Χαρούλης: Αποχαιρέτησε από τη σκηνή τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Ήταν αληθινός σαν παιδί, μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα» (Video)

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Το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ο Γιάννης Χαρούλης ο οποίος με λόγια τρυφερά και συγκινητικά μίλησε για τον αγαπημένο τραγουδιστή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών.

«Πολύ στεναχωρήθηκα, ήταν ιδιαίτερος, ήταν πάντα σαν παιδί, ήταν αληθινός σαν παιδί, όπως έπρεπε να είναι τα παιδιά, ελεύθερα. Καλο ταξίδι στον Γιώργο Μαζωνάκη, καλό παράδεισο» είπε, με τους θεατές να χειροκροτούν.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Χαρούλης θέλησε να μοιραστεί με τον κόσμο ένα μάθημα που πήρε από τον Γιώργο Μαζωνάκη, με αφορμή ένα βίντεο που είδε από συναυλία του.

«Κάπου είδα ένα βίντεό του και πήρα μάθημα. Ήταν από τις τελευταίες συναυλίες και έλεγε στον κόσμο “σας ευχαριστώ και δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο”. Εμένα μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα, να είσαι καλά Γιώργη, καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα» τόνισε, συγκινημένος.

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