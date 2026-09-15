Αλκέτ Ριζάι: Η ζωή ενός δραπέτη – Οι αποδράσεις με Παλαιοκώστα, οι δολοφονίες και η Σούλα

Takeaways by to pontiki AI Ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι αναζητείται από τις διωκτικές αρχές, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της επταήμερης άδειας που του είχε χορηγηθεί.

Η αστυνομία εξετάζει την πιθανή εμπλοκή του σε πρόσφατο περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από beach bar στην Ανάβυσσο.

Ο κρατούμενος είχε λάβει συνολικά δεκαέξι άδειες από τον Ιανουάριο του 2021, επιστρέφοντας κάθε φορά στη φυλακή, μέχρι την τρέχουσα παραβίαση των όρων της άδειάς του.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη κινηματογραφική απόδρασή του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα από τον Κορυδαλλό με ελικόπτερο και δεκαεπτά μετά τη δεύτερη, ένας από τους πλέον γνωστούς βαρυποινίτες των ελληνικών ποινικών χρονικών βρίσκεται και πάλι καταζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές.

Ο Αλκέτ Ριζάι βγήκε από τις φυλακές Δομοκού με άδεια και δεν επέστρεψε όταν αυτή έληξε. Η νέα φυγή του ήρθε λίγες ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, όπου η αστυνομία εξετάζει την εμπλοκή του.

Ο Ριζάι είχε λάβει επταήμερη άδεια από τις 7 Σεπτεμβρίου και όφειλε να επιστρέψει στις φυλακές Δομοκού το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, στις 8:30. Δεν εμφανίστηκε και πλέον αναζητείται από την αστυνομία. Ο κακοποιός ήδη από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι και την τελευταία αρχές Σεπτεμβρίου είχε λάβει συνολικά 16 άδειες, επιστρέφοντας κάθε φορά στη φυλακή. Αυτή τη φορά όμως η κατάσταση άλλαξε.

Ένας καυγάς μεταξύ θαμώνων και του προσωπικού σε beach bar στην Ανάβυσσο πριν από λίγα 24ωρα εξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με πρωταγωνιστή τον Αλκέτ Ριζάι. Ο βαρυποινίτης γεννήθηκε στις 24 Μαΐου 1978 στο Μπαλς της Αλβανίας και ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά της οικογένειάς του. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην περιοχή Καλενιά της Φίερι. Σε ηλικία 16 ετών έφυγε από την Αλβανία και ήρθε στην Ελλάδα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε να απασχολεί τις ελληνικές Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονταν κυρίως με ναρκωτικά.

Το 2003 βρέθηκε αντιμέτωπος με μία από τις πρώτες σοβαρές υποθέσεις ανθρωποκτονίας που θα καθόριζαν την ποινική του διαδρομή. Κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Θανάση Κοροπιώτη, καθώς φέρεται να πίστευε ότι το θύμα διατηρούσε σχέση με τη σύντροφό του. Ο Ριζάι συνελήφθη σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, καταδικάστηκε και εξέτισε ποινή τριών ετών.

Τρία χρόνια αργότερα, το όνομά του θα συνδεόταν με μία από τις πιο θεαματικές αποδράσεις στην ιστορία των ελληνικών φυλακών. Στις 4 Ιουνίου 2006 ο Αλκέτ Ριζάι και ο Βασίλης Παλαιοκώστας κατάφεραν να αποδράσουν από τον Κορυδαλλό με ελικόπτερο! Η υπόθεση έμεινε για χρόνια ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποδράσεις κρατουμένων από σωφρονιστικό κατάστημα στην Ελλάδα.

Λίγους μήνες μετά την πρώτη απόδραση, στις 26 Αυγούστου 2006, ο Ριζάι φέρεται να συμμετείχε στη διπλή δολοφονία στο Περιστέρι, με θύματα τον 43χρονο Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και τον 36χρονο Ιωάννη Κάτσιο. Την εντολή για τις δυο δολοφονίες φέρεται να είχε δώσει από τη φυλακή ο γνωστός νονός της νύχτας Βασίλης Στεφανάκος ο οποίος αργότερα δολοφονήθηκε.

Ο Ριζάι καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε δις ισόβια για τις δύο ανθρωποκτονίες, καθώς και σε επιπλέον πολυετή κάθειρξη, ενώ ο Στεφανάκος είχε καταδικαστεί σε ποινή 21 ετών και 3 μηνών για ηθική αυτουργία. Οι καταδίκες των συγκατηγορουμένων του Ριζάι κατέστησαν αμετάκλητες το 2014. Για την απόδραση από τον Κορυδαλλό με το ελικόπτερο του επιβλήθηκε επίσης ποινή 25 ετών.

Παρά τις βαριές ποινές, η ιστορία των αποδράσεων δεν είχε τελειώσει. Στις 22 Φεβρουαρίου 2009, σχεδόν τρία χρόνια μετά την πρώτη απόδραση, ο Αλκέτ Ριζάι και ο Βασίλης Παλαιοκώστας κατάφεραν για δεύτερη φορά να φύγουν από τον Κορυδαλλό με ελικόπτερο. Οι δυο κρατούμενοι απέδρασαν με θεαματικό τρόπο και εξαφανίστηκαν, προκαλώντας νέα μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Τη δεύτερη φορά ο Παλαιοκώστας εξαφανίστηκε ενώ λίγους μήνες αργότερα ο Ριζάι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Οι Αρχές είχαν παγιδεύσει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες της συντρόφου του Σούλας Μιτρόπια Μάμαϊ, και από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οδηγήθηκαν στα ίχνη του. Στις 16 Νοεμβρίου 2009 αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν απομονωμένη μεζονέτα στη Σέσι Γραμματικού, όπου ο Ριζάι βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του.

Ούτε η επιστροφή του στη φυλακή σήμανε το τέλος των προσπαθειών του να αποδράσει. Τον Μάρτιο του 2013, ενώ κρατούνταν στις φυλακές Μαλανδρίνου, ο Ριζάι επιχείρησε νέα απόδραση. Πήρε ομήρους πέντε σωφρονιστικούς υπαλλήλους και ακολούθησε πολύωρη διαπραγμάτευση με τις Αρχές. Η κατάσταση παρέμεινε σε οριακό σημείο για περίπου 24 ώρες μιας και ο κακοποιός απειλούσε να ανατινάξει τους ομήρους με δήθεν αυτοσχέδια βόμβα η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μικρό τρανζίστορ τυλιγμένο με μονωτική ταινία, καλώδια και μπαταρία. Τελικά ο Ριζάι παραδόθηκε και η απόπειρα έληξε χωρίς να πραγματοποιηθεί η απόδραση.

Τον Ιανουάριο του 2021, ο Ριζάι συνελήφθη όταν εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο μαζί με δύο άτομα που χαρακτηρίζονταν επικίνδυνοι κακοποιοί. Η σύλληψη έγινε έπειτα από τυχαίο τροχονομικό έλεγχο, ενώ ο ίδιος βρισκόταν εκτός φυλακής με πενθήμερη άδεια.

Από τότε άρχισε ένας διαφορετικός κύκλος στην ιστορία του, αυτός των τακτικών αδειών από τις φυλακές. Από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 έλαβε συνολικά 16 άδειες. Κάθε φορά επέστρεφε στο σωφρονιστικό κατάστημα, μέχρι την τελευταία.

Το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου ο Ριζάι όφειλε να βρίσκεται και πάλι στις φυλακές Δομοκού. Δεν επέστρεψε. Έτσι, η αστυνομία ξεκίνησε και πάλι ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του με αβέβαιο το αποτέλεσμα.

Διαβάστε επίσης:

«Φωτιά και λάβρα» τα καύσιμα: Πάνω από 2,10 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα, στα 2,5 ευρώ στην περιφέρεια – Πού διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Εμπρηστικές επιθέσεις σε πιλοτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι – Στις φλόγες ΙΧ αντιδημάρχου (video)

Κολωνός: Αγωνία για τη 17χρονη Μαρία που αγνοείται από τις 31 Αυγούστου