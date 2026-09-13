Πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο: Εμπλοκή του πρώην συνεργού του Παλαιοκώστα, Αλκέτ Ριζάι στην υπόθεση

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Ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα φέρεται να ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της Λ. Αθηνών-Σουνίου, στην Ανάβυσσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που μόλις αργά το απόγευμα μπόρεσαν οι αστυνομικοί να δουν, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, στο beach bar, ήταν και ο Αλκέτ Ριζάι που είχε βγει με άδεια από τις Φυλακές Δομοκού.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η Άμεση Δράση δέχτηκε κλήση για πυροβολισμούς στο σημείο, ένα τέταρτο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί δεν βρήκαν κανέναν, παρά μόνο δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος.

Αργότερα, ενημερώθηκαν από το Κέντρο Υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θραύσματα γυαλιών στον αστράγαλο και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στην γάμπα και ελήφθησαν καταθέσεις και από τους δύο, οι οποίοι προέκυψε πως ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης, όμως έδιναν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, όπως και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Τελικά όπως διαπιστώθηκε, κάποια στιγμή και ενώ ο περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε την μουσική. Τότε ο Αλκέτ Ριζάι που ήταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκε έξω στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά την μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση γιατί φοβήθηκε από τον θόρυβο μη κληθεί η Αστυνομία.

Τότε ήρθαν στα χέρια και βγήκαν και άλλα άτομα από την επιχείρηση έξω. Σε κάποια στιγμή, κατά την συμπλοκή φαίνεται να βγάζει όπλο ο Αλκέτ Ριζάι και να οπλίζει και τότε τράβηξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί που πιθανόν δούλευε ως «προστασία» και πυροβόλησε προς το μέρος του, όμως οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τον τραυματισμό των άλλων δύο εργαζομένων της επιχείρησης.

Ο Αλκέτ Ριζάι και οι δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό μέχρι στιγμής συνελήφθη ο ιδιοκτήτης για ψευδή κατάθεση.

Σημειώνεται ότι το πρωί ο Αλκέτ Ριτζάι οφείλει να επιστρέψει στις Φυλακές Δομοκού, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης και ήδη αυτό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

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