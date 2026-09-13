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13.09.2026 11:17

Πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο: Διαφορετικές εκδοχές δίνουν δύο τραυματίες – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

13.09.2026 11:17
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το αιματηρό επεισόδιο, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από beach bar στην Ανάβυσσο.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από τηλεφώνημα στο 100. Από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν στους χώρους του beach bar, εντόπισαν δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος.

Λίγη ώρα αργότερα, η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε από το κέντρο υγείας Καλυβίων πως είχαν μεταβεί εκεί για τις πρώτες βοήθειες δύο τραυματίες: Ένας 20χρονος έλληνας, που έφερε τραύμα από γυαλί στη γάμπα και ένας 41χρονος πακιστανός που έφερε διαμπερές τραύμα στον ώμο από σφαίρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι δύο τραυματίες στις καταθέσεις τους έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες προκύπτει ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν κατά το κλείσιμο του καταστήματος

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού, καθώς κι αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι.

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