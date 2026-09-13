«Σι και Μόντι προσφέρθηκαν να μεσολαβήσουν στις συνομιλίες για ειρήνη στην Ουκρανία», λέει το Κρεμλίνο

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Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι ο κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, και ο ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, προσέφεραν αμφότεροι τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή συνομιλιών για την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν καλωσόρισε την προσφορά τους, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι τρεις ηγέτες είναι μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Σι αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι από την ινδική πρωτεύουσα.

H δέσμευση Σι και Μόντι

Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο Σι και ο οικοδεσπότης της συνοδου Ναρέντρα Μόντι δεσμεύθηκαν, στη διάρκεια συνομιλίας τους να επιλύσουν «με έντιμο και λογικό» τρόπο τη μεθοριακή διένεξη που επιβαρύνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών τους.

Η επίσκεψη του κινέζου προέδρου στην Ινδία σηματοδότησε ένα νέο σταθμό στο αργό ξεπάγωμα των σχέσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στο Πεκίνο και το Νέο Δελχί, έξι χρόνια μετά τη φονική σύγκρουση που έφερε αντιμέτωπους τους στρατιώτες τους στα σύνορά τους στα Ιμαλάια. Οι δύο χώρες έχουν αποκαταστήσει τη διμερή σχέση τους, όμως η δυσπιστία επιμένει.

Στο τέλος της διμερούς συνομιλίας που είχαν χθες, Σάββατο, οι Μόντι και Σι υπογράμμισαν επίσης «την ανάγκη να ρυθμιστούν μεταξύ τους θέματα που προκαλούν ανησυχία, μεταξύ των οποίων και η δομική ανισορροπία των συναλλαγών τους», σύμφωνα με έναν απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα στο Νέο Δελχί.

Το εμπορικό έλλειμμα της Ινδίας έναντι της Κίνας έφθασε σε νέο ρεκόρ 112 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το οικονομικό έτος 2025-2026.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τον συνασπισμό των BRICS «να απορρίψει όλες τις μορφές προστατευτισμού» και να «υποστηρίξει το πολυμερές εμπορικό σύστημα», υπαινισσόμενος τον πόλεμο των δασμών που διεξάγει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο 2025.

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