search
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 13:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2026 11:38

«Σι και Μόντι προσφέρθηκαν να μεσολαβήσουν στις συνομιλίες για ειρήνη στην Ουκρανία», λέει το Κρεμλίνο

13.09.2026 11:38
putin, jinping, modi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι ο κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, και ο ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, προσέφεραν αμφότεροι τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή συνομιλιών για την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν καλωσόρισε την προσφορά τους, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι τρεις ηγέτες είναι μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Σι αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι από την ινδική πρωτεύουσα.

H δέσμευση Σι και Μόντι

Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο Σι και ο οικοδεσπότης της συνοδου Ναρέντρα Μόντι δεσμεύθηκαν, στη διάρκεια συνομιλίας τους να επιλύσουν «με έντιμο και λογικό» τρόπο τη μεθοριακή διένεξη που επιβαρύνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών τους.

Η επίσκεψη του κινέζου προέδρου στην Ινδία σηματοδότησε ένα νέο σταθμό στο αργό ξεπάγωμα των σχέσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στο Πεκίνο και το Νέο Δελχί, έξι χρόνια μετά τη φονική σύγκρουση που έφερε αντιμέτωπους τους στρατιώτες τους στα σύνορά τους στα Ιμαλάια. Οι δύο χώρες έχουν αποκαταστήσει τη διμερή σχέση τους, όμως η δυσπιστία επιμένει.

Στο τέλος της διμερούς συνομιλίας που είχαν χθες, Σάββατο, οι Μόντι και Σι υπογράμμισαν επίσης «την ανάγκη να ρυθμιστούν μεταξύ τους θέματα που προκαλούν ανησυχία, μεταξύ των οποίων και η δομική ανισορροπία των συναλλαγών τους», σύμφωνα με έναν απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα στο Νέο Δελχί.

Το εμπορικό έλλειμμα της Ινδίας έναντι της Κίνας έφθασε σε νέο ρεκόρ 112 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το οικονομικό έτος 2025-2026.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τη προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τον συνασπισμό των BRICS «να απορρίψει όλες τις μορφές προστατευτισμού» και να «υποστηρίξει το πολυμερές εμπορικό σύστημα», υπαινισσόμενος τον πόλεμο των δασμών που διεξάγει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο 2025.

Διαβάστε επίσης:

Εφιάλτης δίχως τέλος στη Γερμανία: Στο 29% το AfD – Διευρύνει το προβάδισμά της έναντι των συντηρητικών του Μερτς

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Πτήση από Κωνσταντινούπολη προς Τύνιδα πέρασε μέσα από καταιγίδα- «Θα πεθάνουμε» (Video)

Χιλή: «Παράτυπο» το γηροκομείο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 16 ηλικιωμένοι από πυρκαγιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomikoi-tourkias
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κρατικό πογκρόμ κατά ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ+ σε μπαρ και σπίτια – Δεκάδες συλλήψεις της αστυνομίας

tsouvelas–new
LIFESTYLE

Τσουβέλας για Μαζωνάκη: «Σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει επειδή ξέφυγε, μη χαίρεστε υποσυνείδητα κάποιοι»

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

«Η Γάκα είπε στη σύζυγό μου πως έχει καρκίνο, ενώ δεν είχε» – Νέες καταγγελίες κατά της ιατρού που συνελήφθη για τον θάνατο του Μαζωνάκη (Video)

spanakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σπανάκης για Μαρινάκη: Δεν καταλαβαίνω γιατί πέσατε να τον φάτε για το επίδομα ανεργίας

adonis georgiadis 88-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με δηλώσεις πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησης Μαδούρο για συνάντηση με τον Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

giorgos-mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Μια ολόκληρη νύχτα για το «αντίο» του κόσμου – Η λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια και η κηδεία τη Δευτέρα

elas_logo_1460_820
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: «Ο μαρτυριάρης Μαρινάκης θα αποπεμφθεί από τα ψηφοδέλτια ή θα παραμείνει επιβεβαιώνοντας την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 13:24
astynomikoi-tourkias
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κρατικό πογκρόμ κατά ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ+ σε μπαρ και σπίτια – Δεκάδες συλλήψεις της αστυνομίας

tsouvelas–new
LIFESTYLE

Τσουβέλας για Μαζωνάκη: «Σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει επειδή ξέφυγε, μη χαίρεστε υποσυνείδητα κάποιοι»

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

«Η Γάκα είπε στη σύζυγό μου πως έχει καρκίνο, ενώ δεν είχε» – Νέες καταγγελίες κατά της ιατρού που συνελήφθη για τον θάνατο του Μαζωνάκη (Video)

1 / 3