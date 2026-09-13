«Το συνεδριακό “όχι” στη ΝΔ δεν αλλάζει – Φαιδρό το “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”»: Live η συνέντευξή Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στην 90ή ΔΕΘ

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Τις κυβερνητικες αιχμές για την ομίλια του στη ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου, σχολίασε ο Νίκος Ανδουλάκης στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, με την οποία ολοκληρώνει την παρουσία του στην 90ή Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

«Χθες έβρεξε κυριολεκτικά και σίγουρα όχι δισεκατομμύρια, αντίθετα όταν ο Μητσοτάκης ήταν στην αντιπολίτευση είχαμε έναν καταιγισμό του Νώε από υποσχέσεις», είπε, απαντώτας στην πρώτη ερώτηση για το αν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο.

«Κοστολογημένο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ»

«Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει ότι έχει καταθέσει κοστολογημένο πρόγραμμα», σε αντίθεση με τις «υποσχέσεις» -όπως είπε- «που δεν έγιναν πράξη» της ΝΔ».

«Έχουμε ένα “ολιστικό σχέδιο” για την Οικονομία», τόνισε. «Το ΠΑΣΟΚ μιλά για οικονομία που δεν στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο real estate, αλλά σε φορολογικά κίνητρα και αποσβέσεις για το ενεργειακό κόστος», πρόσθεσε κάνοντας λόγο για σταδιακή εφαρμογή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις: μία το 2027 και μία το 2030.

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση»

«Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη (….) για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Δεν δίνουμε έναν αγώνα για την εξουσία, αλλά για την αλλαγή», είπε, απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα κάνει αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα, χωρίς αυτοδυναμία ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεν δίνουμε αγώνα για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή και αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος λέει δεν πάει άλλο, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε διαφθορά, αναξιοπιστία και αδιαφάνεια θέλουμε πραγματική πολιτική αλλαγή», τόνισε.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα και συνέδρια. Δεν είναι μία συσπείρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μία ιστορία και μία διαδρομή. Σε αυτήν την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το Συνέδριο του. Στο Συνέδριο μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει και η οποία δεν αλλάζει», πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτημα για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία αν στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι άλλο πρόσωπο.

«Η ενδεχόμενη ίδρυση του κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ»

«Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της, τη ΝΔ», απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε ερώτηση για ενδεχόμενη συνεργασία με το κόμμα που αναμένεται να δημιουργήσει ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Η κοινωνική ατζέντα για το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι στρατηγική συμμαχιών», αλλά ανάγκη ιδεολογικής ανατάξης των δυνάμεων της χώρας», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σχετική ερώτηση, κάνοντας λόγο για «δημιουργική Ελλάδα» και για «ολιστική προσέγγιση» της νέας πορείας που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι τα κόκκινα δάνεια δεν αφορούν μόνο ένα άτομο, αλλά «το σύνολο της οικονομίας» και τόνισε πως ένας νέος που «επιλέγει σχολή με βάση την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας και όχι τα όνειρά του, αποτελεί ζήτημα κοινωνίας». «Θέλουμε την Ελλάδα να πάει μπροστά, θέλουμε πρόοδο» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι όλη η κοινωνική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ στοχεύει σε αυτό.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο σημερινό πολιτικό σύστημα που -όπως είπε- «δεν κοιτά τους πολίτες».

«Αποκάλυψη της φαιδρότητας της κυβέρνησης το “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”»

Σε άλλο ερώτημα για το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν υπάρχει ακυβερνησία και βρίσκεται σε εξέλιξη εθνικό ζήτημα ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει, θα υπάρξει Κυβέρνηση κι αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Είχα χρέος να παρουσιάσω το πρόγραμμα ευθύνης και το κάναμε. Αν μας εμπιστευτούν οι πολίτες θα υπάρξει Κυβέρνηση αλλά όχι βυθισμένη σε διαφθορά και αναξιοπιστία».

»Τα περί χάους είναι εκβιασμός και επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά το “Μητσοτάκης ή Ερντογάν” είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας της κυβέρνησης. Οσον αφορά στα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε γιατί όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ με το Κυπριακό σημαντικότερη επιτυχία της μεταπολίτευσης. Δεν υπήρξαν “ήρεμα νερά”, ήταν επικοινωνιακό κατασκεύασμα», τόνισε.

Επιπλέον, επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει πλαίσιο με μαστίγιο και καρότο σχετικά με την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης και από την άλλη ρήτρα για κυρώσεις όταν η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα.

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις»

Ερωτηθείς για εξαρτήσεις από ισχυρά μέσα και συμφέροντα, στα οποία αναφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου κατά την ομολία του στη 90η ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «κανείς δεν πιστεύει ότι ανήκω σε αυτήν την κατηγορία» και ότι η πορεία του είναι διαυγής «όχι ως κομματικό σύνθημα, αλλά ως καθήκον».

Είπε πως όσα λέει «έχουν σύγκρουση με συμφέροντα» και επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να υλοποιήσει όσα λέει «γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στα ολιγοπώλια, λέγοντας πως «Όταν τα αφήνεις ανεξέλεγκτα, κάποιους εξυπηρετείς».

«Όταν δεν βάζεις κανόνες και τα αφήνεις ανεξέλεγκτα, γινόμαστε νοικάρηδες στον τόπο μας», είπε για την αγορά, ενώ διερωτήθηκε για τη δημόσια υγεία: «Όταν η δημόσια υγεία δεν αντιμετωπίζεται σωστά, τι εξυπηρετείς;»

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα funds που «κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες». «Οταν δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία, δεν εξυπηρετείς την κοινωνία αλλά ισχυρά συμφέροντα», επισήμανε, τονίζοντας πως για τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ αυτό «δεν είναι σύνθημα, αλλά κώδικας πολιτικής ταυτότητας».

«Είμαστε η μόνη παράταξη που μπορεί να ενώσει αγωνίες και ελπίδες του προοδευτικού κόσμου»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την κριτική της Νέας Δημοκρατίας για ανταγωνισμό με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και για το ποιον εκφράζει πολιτικά το κόμμα του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους και το κέντρο και την κεντροαριστερά, γι’ αυτό βλέπετε ότι και η ΝΔ βλέπει κίνδυνο να της αποσπάσουν ένα κομμάτι ψηφοφόρων και η ΕΛΑΣ έχει συνεχώς πολεμική για τον ίδιο λόγο».

»Τι ήταν η Δημοκρατική Παράταξη τα χρόνια της ηγεμονίας; Ήταν κόμμα του προοδευτικού κόσμου και αυτό δεν θέλουν να επαναληφθεί γιατί οι ίδιοι θα έχουν ηττηθεί πολιτικά. Είμαστε η μόνη παράταξη που μπορεί να ενώσει αγωνίες και ελπίδες του προοδευτικού κόσμου και όσων περνούν δύσκολα», επισήμανε.

Αναφορικά με τα «τραγούδια που αφιερώθηκαν» κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι σημασία έχει η μνήμη και κάλεσε τους πολίτες να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος. «Δεν ήρθα στη Θεσσαλονίκη να εργαλειοποιήσω τους φόβους και τα αδιέξοδα του λαού τάζοντας λαγούς και πετραχήλια», είπε.

Οι σπατάλες και τα «εργαλεία των παλιών αμαρτιών»

«Οι σπατάλες αντιμετωπίζονται όταν η παραγωγή πλούτου στηρίζεται σε πραγματικές υποδομές. Η χώρα δεν έχει επενδύσει στον σιδηρόδρομο, δεν έχει κάνει δίκαιη μετάβαση και παραμένει εξαρτημένη από το φυσικό αέριο» απάντησε σε σχετική ερώτηση.

»Δεν επενδύουμε στην καινοτομία αυτό είναι σπατάλη πόρων και ευκαιριών. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα, να δημιουργήσουμε πάρκα καινοτομίας, μια νέα κουλτούρα παραγωγής. Φανταστείτε ένα πάρκο για την ελιά με όλες τις υπηρεσίες», πρόσθεσε.

«Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο ΑΕΠ από την Ελλάδα και βγήκε με μεγαλύτερο γιατί έκανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, όχι με τα εργαλεία των παλιών αμαρτιών. Η αλλαγή κουλτούρας είναι απαραίτητη αλλά κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι», συνέχισε, λέγοντας πως «ο τρόπος διαχείρισης των πόρων είναι ο ίδιος με αυτόν που μας οδήγησε στην χρεοκοπία».

«Η διαχείριση των κονδυλίων παραμένει με τη λογική που μας οδήγησε στα μνημόνια, το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και στην 717 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό πρέπει να αλλάξει», υπογράμμισε.

«Η υπόθεση των υποκλοπών θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όσοι είχαν την ιδέα να οικοδομήσουν παρακράτος»

Στην ερώτηση για τις υποκλοπές και για το αν θεωρεί ότι το σκάνδαλο πρέπει να διερευνηθεί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «όταν προκύπτουν ευθύνες διερευνώνται είτε είναι επιχειρηματίας, είτε πολιτικός».

»Ο δικαστικός αγώνας που ξεκίνησα δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρώτος σταθμός ήταν στο ΣτΕ, δεύτερη νίκη στο Μονομελές Πρωτοδικείο και τώρα περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο οποίο έχω προσφύγει», ξεκαθάρισε.

«Υπάρχει άλλο παράδειγμα να μην εφαρμόζει ο πρωθυπουργός χώρας απόφαση με την οποία έχει δικαιωθεί ηγέτης της Αντιπολίτευσης», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η υπόθεση θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα να οικοδομήσουν παρακράτος. Θα κάνω ό,τι μπορώ να πάρουν μάθημα ότι η Δημοκρατία για την οποία θυσιάστηκαν χιλιάδες Ελληνες δεν είναι παιχνίδι.Δεν μπορείς να είσαι Υπουργός ή Πρωθυπουργός και να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς φιλοδοξούν να πάιξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατώλι της Δικαιοσύνης», διαμήνυσε.

«Δεν υπάρχει συνέπεια λόγου και πράξεων από τον Αλέξη Τσίπρα»

Σε ερώτηση για το «αν υπαρχει περιθώριο διαλόγου με την ΕΛΑΣ», ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως «δεν υπάρχει συνέπεια λόγου και πράξεων από τον Αλεξη Τσίπρα».

«Το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει με τη διαδρομή μας. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κ. Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Είναι μία πραγματικότητα και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια, 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν υπήρξε κόμμα που να ηττήθηκε 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν αρχηγός αυτού του κόμματος. Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της ΝΔ, με θεσμικό αγώνα, όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη ΝΔ είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής να σχεδιάζουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης», είπε.

«Με προβληματίζει που δεν έχουμε πείσει τον λαό ως εναλλακτική πρόταση»

«Είμαστε σε καμπή. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας, χρειάζεται αλλαγή πορείας. Για να γίνει αυτό, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πετύχει τον στόχο του. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών, όπου θα κριθεί το μέλλον ενός ολόκληρου λαού. Θα δώσουμε τον αγώνα μας με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Και εμένα με προβληματίζει που δεν έχουμε πείσει. Αν έβγαινε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και έλεγε επίδομα ανεργίας δύο μηνών, θα είχε γίνει σεισμός. Αν υπονοούσε συνεργασία με τη ΝΔ, θα είχε γίνει σεισμός», πρόσθεσε απαντώντας σε ερώτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πείσει ως εναλλακτική πρόταση.

«Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Θα δώσουμε τον αγώνα μας και θα έχουμε το βλέμμα μόνο στην ημέρα των εκλογών, γιατί τότε θα κριθεί το μέλλον της χώρας. Όταν έχεις κόμμα παρέας, κοιτάς το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη», επισήμανε.

Τα «μπαζούκας» της χρηματοδότησης και ανάπτυξης

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ποιο θα ήταν το πρώτο μέτρο αν το ΠΑΣΟΚ γινόταν Κυβέρνηση και τι θα έκανε με τις Τράπεζες, ο πρόεδρος του κόμματος απάντησε παραπέμποντας στο πακέτο ανατπυξιακών μέτρων που παρουσίασε χθες και μίλησε για μπαζούκας χρηματοδότησης και ανάπτυξης.

«Είμαστε χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε με συγκεκριμένα κριτήρια, άρα το ζήτημα της Ανάπτυξης είναι στρατηγικό ενώ με την αλλαγή κλίματος θα έπρεπε να υπάρχει αρμόδιο Υπουργείο. Αντίθετα στήθηκε ριφιφί με ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε.

«Οταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Επτά χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάτπυξης θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολλά. Εμείς προσεγγίζουμε τη δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια της χώρας, για να μπορούν να μείνουν εδώ οι Έλληνες για να μην οδηγηθούμε σε χωριά φαντάσματα και ζωή χωρίς αξιοπρέπεια σε αστικά κέντρα. Αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για φορολογικό και χρηματοδοτικά εργαλεία η χώρα μπορεί να μπεί σε τελείως διαφορετικό δρόμο», πρόσθεσε.

«Εμείς στη ΔΕΘ κάναμε το καθήκον μας»

«Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν χρόνο και χώρο να πουν κάτι σοβαρό για τη χώρα», συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών.

«Εμείς στη ΔΕΘ κάναμε το καθήκον μας. Το καθήκον το δικό μου και όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλη πρόταση εξουσίας για τη χώρα. Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να πουν τίποτα, που δεν έχουν χρόνο και χώρο να πουν κάτι σοβαρό για τη χώρα και τρέφονται με τα σενάρια, με το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός την ημέρα των εκλογών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν είχαμε ψηφίσει ό,τι ο Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή»

Σε άλλη ερώτηση για την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας χαρακτηριστικά: «ξέρουμε καλά τις συνταγές της, γιατί αυτές οδήγησαν τη χώρα στη χρεωκοπία».

«Έχουμε μνήμη για το πού πήγαν τη χώρα το 2009» και σημείωσε πως «αν το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε το 2010 ο Μητσοτάκης, σήμερα θα είχαμε δραχμή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «δεν απαντά στα συγκεκριμένα γιατί θα εκτεθεί», φέρνοντας ως παράδειγμα το επίδομα ανεργίας δύο μηνών «όταν η ανεργία είναι πάνω από 7%». «Πού υπάρχει αυτό;» διερωτήθηκε, ζητώντας «να απαντήσουν σε αυτό και όχι με ατάκες».

Τόνισε ότι η Χαριλάου Τρικούπη προτάσσει «σεβασμό στον εργαζόμενο» και την κατάργηση του 13ωρου, υπογραμμίζοντας ότι αυτά «μας κάνουν Ευρώπη, μας δίνουν αξιοπρέπεια και αυξάνουν την αγοραστική δύναμη». «Πώς γίνεται το οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ να είναι “σωστό”, αλλά η χώρα να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη;» διερωτήθηκε. «Πάει πολύ να μας κάνει μαθήματα υπευθυνότητας η ΝΔ», είπε.

Για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια

«Ποιος δανειολήπτης θα έχει την πρόνοια να καταθέσει πρόταση επαναγοράς δανείου για να μην οδηγηθεί σε fund;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε ερώτηση για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια.

«Είναι ο καλόπιστος που συνεργάστηκε. Και ο ρόλος του κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης είναι να μην καούν τα ξερά μαζί με τα χλωρά. Μην ξεχνάμε τον ρόλο των τραπεζών και πώς έδιναν τα δάνεια τις περασμένες δεκαετίες. Θέλουμε να εξορθολογίσουμε την αγορά του ιδιωτικού χρέους και να τεθεί τέλος στα κοράκια», είπε.

«Αδιανόητο να εξάγονται όπλα σε μία χώρα που απειλεί με casus belli την Ελλάδα»

«Τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά, κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Η Τουρκία έχει μία σταθερή στρατηγική που κατά καιρούς αποκτά άλλο χαρακτήρα. Έχει μία ευρύτερη στρατηγική θέλοντας να παίξει έναν ρόλο περιφερειακής δύναμης. Τι κάνουμε εμείς; Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια. Το “ήρεμα νερά” ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα, άλλαξε κάτι ουσιαστικό, βελτιώθηκε κάτι ουσιαστικό, συγκεκριμένο. Άλλο να αλλάζει η ματιά και άλλο να αλλάζει η θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. Είναι οι ίδιες που ήταν», απάντησε για τα ελληνοτουρκικά και τη ρητορική της Άγκυρας.

»Η άποψη μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μία νέα ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Θεωρώ αδιανόητο να εξάγονται όπλα σε μία χώρα που απειλεί με casus belli την Ελλάδα», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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