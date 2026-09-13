Νάιτζελ Φάρατζ: Οι δισεκατομμυριούχοι πίσω από την χρηματοδότηση του ακροδεξιού κόμματος του

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Πρωτοφανής οικονομική ενίσχυση πήρε το κόμμα της μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάρατζ, το οποίο μέσα σε δύο ημέρες εξασφάλισε συνολικά 72 εκατομμύρια λίρες από δύο δισεκατομμυριούχους.

Πρόκειται για τον Μπεν Ντέλο, συνιδρυτή της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων BitMEX, και τον επιχειρηματία Κρίστοφερ Χάρμπορν, παλαιό χρηματοδότη του πολιτικού χώρου του Φάρατζ. Καθένας προσέφερε 36 εκατομμύρια λίρες.

Ο Φάρατζ δηλώνει ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να προετοιμαστεί το Reform UK για τη διεκδίκηση της εξουσίας στις επόμενες εκλογές, ενισχύοντας τον κομματικό μηχανισμό και την επεξεργασία των πολιτικών του προτάσεων.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στους κανόνες χρηματοδότησης. Η Άντζελα Ρέινερ , η υπουργος στεγασης δήλωσε ότι μέτρα που θα προκύψουν από την επανεξέταση του συστήματος πολιτικών δωρεών θα έχουν αναδρομική ισχύ, κάτι που δυνητικά μπορεί να αφορά και τις δύο δωρεές προς το Reform UK.

Η Ρέινερ απέφυγε να πει εάν η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να επιβάλει συγκεκριμένο πλαφόν στα δύο ποσά, αλλά τόνισε ότι δισεκατομμυριούχοι που ζουν στο εξωτερικό δεν μπορούν να αποκτούν πολιτική επιρροή μέσω της οικονομικής τους δύναμης .

Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Ντέλο επέστρεψε πρόσφατα στη Βρετανία από το Χονγκ Κονγκ, ενώ ο Χάρμπορν έχει έδρα την Ταϊλάνδη.

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