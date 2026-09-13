Τεχνητή νοημοσύνη: Νέα τεχνολογία εντοπίζει μέσω εικόνων τον κίνδυνο για την καρδιά πριν εκδηλωθεί

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Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον δυναμικά στην καρδιολογία και ανοίγει έναν νέο δρόμο στην έγκαιρη ανίχνευση της καρδιαγγειακής νόσου. Από ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και μια ακτινογραφία θώρακος μέχρι μια μαστογραφία ή ακόμη και μια απλή εικόνα του προσώπου, οι αλγόριθμοι μπορούν να αναγνωρίζουν «κρυφά» σημάδια και να εκτιμούν τον κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος τα επόμενα χρόνια.

Τα εντυπωσιακά αυτά δεδομένα παρουσιάστηκαν στο ESC Congress 2026, το πανευρωπαϊκό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου. Ο αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας του ΕΚΠΑ, συντονιστής διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Αθανάσιος Τρίκας, συμμετείχε ενεργά στο συνέδριο, προεδρεύοντας σε συνεδρίες με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη και την καρδιακή ανεπάρκεια. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ». Όπως ανέφερε η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να συνδυάζει διαφορετικές παραμέτρους από απεικονιστικές εξετάσεις και καρδιογραφήματα έως άλλα διαθέσιμα δεδομένα και να εντοπίζει ανθρώπους που ενδέχεται να εμφανίσουν στο μέλλον καρδιαγγειακή νόσο. Για την καρδιακή ανεπάρκεια, ο κ. Τρίκας επισήμανε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η πρόβλεψη της νόσου πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. «Και εδώ η AI μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του γιατρού, χωρίς όμως να τον αντικαθιστά».

Τι αλλάζει στις κατευθυντήριες οδηγίες για την καρδιακή ανεπάρκεια και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον ασθενή

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας είναι πάρα πολύ σοβαρό για κάθε κοινωνία και κάθε προϋπολογισμό, και οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες που βγαίνουν κάθε τέσσερα χρόνια δίνουν νέα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. «Στο φετινό συνέδριο παρουσιάστηκαν τρεις νέες κατευθυντήριες οδηγίες: για την καρδιακή ανεπάρκεια, την καρδιακή αποκατάσταση και τη διαχείριση των ασθενών με συνυπάρχουσα χρόνια νεφρική νόσο. Όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια, γίνονται αλλαγές στην ταξινόμηση. Ενώ, υπήρχαν τρεις διαφορετικές κατηγορίες, τώρα γίνονται δύο: αυτοί οι οποίοι έχουν βλάβη στη συστολική λειτουργία της καρδιάς και αυτοί οι οποίοι έχουν βλάβη στη διαστολική λειτουργία της καρδιάς. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα ελιγμών και περισσότερο, στα άτομα που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, καθώς μπορούμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων, όπως η υπέρταση, οι αρρυθμίες, η νεφρική νόσος, η κολπική μαρμαρυγή κ.ά.

Πρόληψη και νέα φάρμακα

Πολύ μεγάλη βαρύτητα, σύμφωνα με τον καθηγητή και τα όσα ανακοινώθηκαν, δίνεται στην πρόληψη των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. «Δηλαδή στην αρχική αντιμετώπιση όλων των αιτιών που οδηγούν στο σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας. Γιατί αν φτάσει ο ασθενής να εμφανίσει συμπτώματα, μετά, δυστυχώς, μέσα στην επόμενη δεκαετία θα οδηγηθεί σε τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια με δυσεπίλυτα προβλήματα (εκτός αν γίνει κάποια σημαντική παρέμβαση). «Επομένως, αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου: κάπνισμα, υπέρταση, ζαχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμία και σωματικό βάρος είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας». Μείζωνος σημασίας είναι και τα νέα θεραπευτικά δεδομένα, καθώς στο συνέδριο παρουσιάστηκαν αποτελέσματα για νέα φαρμακευτική επιλογή στην καρδιακή ανεπάρκεια, τα οποία κρίθηκαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την περαιτέρω διεύρυνση του θεραπευτικού οπλοστασίου. «Εξίσου σημαντική με τα νέα φάρμακα και την τεχνολογία παραμένει η οργανωμένη άσκηση, η εκπαίδευση του ασθενούς και η ενεργή συμμετοχή του ίδιου στη θεραπεία του».

Καρδιά νεφρός 1-1 στενεύει η συνεργασία καρδιολόγου, νεφρολόγου

Για πρώτη φορά, με τόσο εμφατικό τρόπο, οι νέες οδηγίες αντιμετωπίζουν την καρδιά και τα νεφρά ως ένα ενιαίο σύστημα. «Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν ένας ασθενής έχει καρδιοπάθεια αλλά φυσιολογική νεφρική λειτουργία, ή αντίστροφα, νεφρική νόσο αλλά φυσιολογική καρδιακή λειτουργία, οι δύο λειτουργίες πρέπει να παρακολουθούνται διαχρονικά και παράλληλα. Έτσι, γίνεται ακόμη πιο στενή η συνεργασία καρδιολόγου και νεφρολόγου, ενώ οι εξετάσεις προσαρμόζονται ώστε να ελέγχεται συνολικά η λειτουργία τόσο της καρδιάς όσο και των νεφρών». Το μήνυμα από το Μόναχο, καταλήγει ο καθηγητής Αθανάσιος Τρίκας, είναι σαφές: «Η καρδιολογία περνά σε μια εποχή όπου η πρόληψη, η εξατομικευμένη θεραπεία, η τεχνητή νοημοσύνη και η στενότερη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την πορεία των ασθενών».

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