«Στο Κολωνάκι ανθεί η γκρίζα ιατρική» – Η ανάρτηση του καθηγητή Γραβάνη για τις επιπτώσεις των θεραπειών που υπόσχονται «αντιστροφή» της γήρανσης 

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Μετά τον αδόκητο θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, όλο και περισσότεροι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία, καθηγητές και ιατρικές ενώσεις, βγαίνουν μπροστά και μιλούν ανοιχτά, για το άναρχο τοπίο με τις καινοτόμες «θεραπείες» που κυριαρχεί στον ιδιωτικό χώρο της υγείας, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των ασθενών.

Μετά τις καταγγελίες από την Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ), την ΟΕΝΓΕ, την Ελληνική Αιματολογική Εταιρία, ο Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, Αχιλλέας Γραβάνης τοποθετήθηκε για το θέμα αυτό, στον προσωπικό του λογαριασμός στα social media.

Ο Αχιλλέας Γραβάνης αναδεικνύει την άμεση ανάγκη ελέγχων όλων αυτών των πρακτικών, που εφαρμόζονται σε ιατρεία χωρίς να έχουν επαρκή επιστημονική και κλινική τεκμηρίωση, περιγράφοντας μια «γκρίζα ιατρική» που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, ακόμη και τη ζωή, ασθενών.

Συγκεκριμένα ο κ. Γραβάνης στην ανάρτηση του αναφέρει ότι στην περιοχή του Κολωνακίου αλλά και σε άλλες «trendy» περιοχές της Αθήνας λειτουργούν ιατρεία που εφαρμόζουν «θεραπευτικές» μεθόδους που δεν έχουν επιστημονική, κλινική τεκμηρίωση, που από την ιατρική επιστήμη χαρακτηρίζονται στη γκρίζα ζώνη της. Η χρήση βλαστοκυττάρων είναι ένα τέτοιο πεδίο με θολές αντιγηραντικές ή θεραπευτικές ενδείξεις χρήσης, όπως αναφέρει ο καθηγητής.

Μάλιστα καταγγέλλει ότι «ειδικοί» της διατροφής προτείνουν ακόμη και τη διακοπή των επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπειών σε ασθενείς με πολύπλοκα νοσήματα (όπως καρκίνοι, αυτοάνοσα, μεταβολικά) αντικαθιστώντας τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες τους με συμπληρώματα διατροφής, life style «φάρμακα» και ειδικές δίαιτες.

«Η γκρίζα αυτή ιατρική βάζει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και σε κάποιες περιπτώσεις και την ζωή τους, είτε άμεσα είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.» προειδοποιεί ο κ. Γραβάνης κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου τόσο στους πολίτες όσο και στην Πολιτεία.

Επιπλέον προτρέπει τα επίσημα επιστημονικά όργανα της ιατρικής και φαρμακευτικής επιστημονικής κοινότητας (ΠΙΣ, ΠΦΣ) και τα ερευνητικά ινστιτούτα τους να παρέμβουν αποφασιστικά στον έλεγχο όλων αυτών των ιατρείων και να ενημερώσουν την πολιτεία. «Είναι ευθύνη μας η σωστή, επιστημονικά και βιοηθική, ιατρική και φαρμακευτική πρακτική. Με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου ενός πασίγνωστου και αγαπητού καλλιτέχνη, οφείλουμε μια μεγάλη κινητοποίηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ως σεβασμό στην άδικη απώλεια του με ευθύνη συναδέλφων μας.» καταλήγει η ανακοίνωση του.

Κάτι φαίνεται να αλλάζει

Αξίζει εδώ να τονισθεί ότι με την νέα τροπή που λαμβάνει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, εύκολα κανείς μπορεί να συμπεράνει ότι ο απροσδόκητος χαμός του αγαπημένου τραγουδιστή, που σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο, τελικά φαίνεται να γίνεται η αφορμή για να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, με στόχο να μπει -επιτέλους- μια τάξη σε αυτό το επικίνδυνο περιβάλλον, που έχουν δημιουργήσει επιτήδειοι και αδίστακτοι τσαρλατάνοι, με μοναδικό τους κίνητρο το κέρδος, ακόμα και όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές.

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