11η Σεπτεμβρίου: Οι εμβληματικές φωτογραφίες που δεν θα ξεχαστούν ποτέ (σκληρές εικόνες)

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Είκοσι πέντε χρόνια μετά, οι ΗΠΑ τιμούν σήμερα τη μνήμη των θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, επιδιώκοντας να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορία αυτού του εθνικού τραύματος, καθώς οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν όσο μεγαλώνει το ποσοστό των Αμερικανών που δεν το βίωσαν.

Εκτός από τους σχεδόν 3.000 νεκρούς εκείνης της ημέρας, περισσότεροι από 9.400 άνθρωποι πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση τους σε επικίνδυνες ύλες, λόγω των επιθέσεων, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό πρόγραμμα που παρακολουθεί την υγεία χιλιάδων ανθρώπων.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, 19 μέλη της Αλ Κάιντα -οι 15 ήταν από τη Σαουδική Αραβία- κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροπλάνα. Οδήγησαν τα δύο πάνω στους Δίδυμους Πύργους και το τρίτο στο Πεντάγωνο. Το τέταρτο -που λέγεται ότι στόχευε το Καπιτώλιο ή τον Λευκό Οίκο- συνετρίβη σε ένα χωράφι στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνιας, αφού οι επιβάτες του αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και επιτέθηκαν στο πιλοτήριο.

Οι φωτογραφίες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

Kelly Guenther/The New York Times/Redux

Αφού το πρώτο αεροπλάνο συνετρίβη στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, η Kelly Guenther άρπαξε τον φωτογραφικό της εξοπλισμό και έτρεξε στον πεζόδρομο Brooklyn Heights Promenade, απ’ όπου είχε θέα στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και στον ορίζοντα του Κάτω Μανχάταν.

Τότε είδε το δεύτερο αεροπλάνο να πλησιάζει.

Βρισκόταν στα αριστερά της, πετούσε πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και κατευθυνόταν κατευθείαν προς το Μανχάταν. Την κατέκλυσε ένα αίσθημα τρόμου.

«Ήξερα τι επρόκειτο να συμβεί: θα γινόμουν μάρτυρας του θανάτου εκατοντάδων ανθρώπων», θυμήθηκε σχεδόν 20 χρόνια αργότερα. «Θυμάμαι να σκέφτομαι: “Όχι, όχι, όχι!”. Ύστερα πήρα μια ανάσα και είπα στον εαυτό μου: “Κάνε τη δουλειά σου”. Έφερα τη μηχανή στο πρόσωπό μου, καδράρισα πλατιά τον ορίζοντα της πόλης στο σκόπευτρο και περίμενα το αεροπλάνο να μπει στο κάδρο μου από τα αριστερά».

Όπως αναφέρει το CNN στο αφιέρωμά του, η φωτογραφία της (που φαίνεται παραπάνω) δημοσιεύτηκε την επόμενη ημέρα στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων σε όλο τον κόσμο. Ορισμένες εφημερίδες έκοψαν μέρος της εικόνας ή χρησιμοποίησαν μια ακολουθία δύο ή τριών φωτογραφιών, στις οποίες φαινόταν το αεροπλάνο να συντρίβεται στον Νότιο Πύργο.

«Για μένα, όμως», είπε, «είναι η εικόνα ολόκληρου του κάδρου που αφηγείται την ιστορία: ο τέλειος γαλάζιος ουρανός, ο κλασικός ορίζοντας της Νέας Υόρκης και ένα μαύρο αεροπλάνο, παγωμένο στον χρόνο, ένα δευτερόλεπτο πριν αλλάξει ο κόσμος».

Ακολουθούν μερικές από τις φωτογραφίες που έμελλε να συμβολίσουν εκείνη την τραγική ημέρα του 2001, όταν σχεδόν 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια και τη Βιρτζίνια.

Suzanne Plunkett/AP

Άνθρωποι τρέχουν καθώς ένας από τους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου καταρρέει στη Νέα Υόρκη. Η Suzanne Plunkett βρισκόταν στο σημείο και τραβούσε φωτογραφίες για το Associated Press.

«Είχα βγει από το μετρό μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα και προσπαθούσα να περάσω μέσα από τα αστυνομικά οδοφράγματα, όταν κάποιος φώναξε: “Οι πύργοι καταρρέουν!”», θυμήθηκε. «Στην αρχή άρχισα να τρέχω, αλλά τότε λειτούργησε το ένστικτο και η εκπαίδευσή μου ως φωτορεπόρτερ, γύρισα πίσω και τράβηξα αυτή τη φωτογραφία».

Η Plunkett ένιωθε σαν να λειτουργούσε στον αυτόματο πιλότο, καθώς γύρω της επικρατούσε χάος.

«Θυμάμαι ότι ένιωθα εντελώς αποσβολωμένη από όσα συνέβαιναν και προσπαθούσα απεγνωσμένα να καταλάβω τι γινόταν, ώστε να μπορέσω να συνεχίσω να εργάζομαι… Παρόλο που βρισκόμουν σε κατάσταση σοκ, συνέχισα, γνωρίζοντας ότι αυτό που μόλις είχε συμβεί έπρεπε να καταγραφεί».

Λίγες εβδομάδες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, στάλθηκε στο Αφγανιστάν για να καταγράψει πώς ήταν η χώρα μετά την πτώση των Ταλιμπάν.

«Ήταν μέρες γεμάτες ελπίδα», είπε. «Τα κορίτσια πήγαιναν σχολείο για πρώτη φορά. Οι γυναίκες μάθαιναν να οδηγούν. Είμαι συντετριμμένη με όσα έχουν συμβεί σήμερα στο Αφγανιστάν και δεν μπορώ να μην αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν εγκαταλειφθεί από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους».

Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Andrew Card, ψιθυρίζει στο αυτί του προέδρου των ΗΠΑ George W. Bush, την ώρα που ο Bush επισκεπτόταν ένα δημοτικό σχολείο στη Sarasota της Φλόριντα, το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Η Αμερική δέχεται επίθεση», του είπε.

Ο Bush γνώριζε ήδη ότι το πρώτο αεροπλάνο είχε χτυπήσει το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, έγραψε ο Card το 2002. Σε αυτή τη φωτογραφία, ενημερωνόταν για το δεύτερο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από την αίθουσα.

Richard Drew/AP

Ένας άνδρας πέφτει από έναν από τους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Η δημοσίευση αυτής της φωτογραφίας, που τραβήχτηκε από τον φωτογράφο του Associated Press, Richard Drew, δεν έγινε δεκτή θετικά από όλους.

«Οι άνθρωποι αντιδρούν σε αυτή τη φωτογραφία», είπε ο Drew. «Πολλοί λένε: “Δεν θέλω να το βλέπω αυτό”».

Πιστεύει ότι ορισμένοι αντιδρούν αρνητικά «επειδή μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους σε μια παρόμοια κατάσταση». Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 200 άνθρωποι είτε έπεσαν, είτε πήδηξαν στο κενό βρίσκοντας τον θάνατο, μετά την πρόσκρουση των αεροπλάνων στους πύργους.

Δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτός ο άνδρας πήδηξε ή έπεσε. Η ταυτότητά του δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ επίσημα.

Ο Drew είδε και άλλα σώματα να πέφτουν στο έδαφος.

«Φωτογράφιζα το κτίριο και ένας διασώστης είπε: “Θεέ μου, κοιτάξτε αυτό”, και τότε αρχίσαμε να βλέπουμε ανθρώπους να πέφτουν», είπε. «Και ενστικτωδώς άρχισα να τους φωτογραφίζω καθώς έπεφταν».

Ángel Franco/The New York Times/Redux

Γυναίκες αντιδρούν καθώς βλέπουν την κατάρρευση του Νότιου Πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, από απόσταση περίπου μισού μιλίου, στην Canal Street.

Ο Ángel Franco κάλυπτε τις δραστηριότητες ενός πολιτικού για τους New York Times όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις εκείνο το πρωί. Έσπευσε στο σημείο και στάθμευσε λίγα τετράγωνα μακριά, εκεί όπου ο κόσμος παρακολουθούσε από απόσταση.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, είπε ο Franco, επιδίωκε πάντα να φωτογραφίζει την ιστορία μέσα από τα μάτια ανθρώπων διαφορετικών φυλετικών και εθνοτικών προελεύσεων.

«Αυτές οι δύο γυναίκες έμοιαζαν παγωμένες στον χρόνο, και μπορούσες να δεις πράγματα να αντανακλώνται στα γυαλιά τους», είπε. Αφού πέρασε εκείνη η στιγμή, ο Franco επέστρεψε για να μάθει τα ονόματά τους. Όμως είχαν φύγει.

Θυμάται πόσο όμορφο ήταν εκείνο το πρωινό λίγο πριν ξεσπάσει η τραγωδία.

«Εκείνη την ημέρα, όλα είχαν να κάνουν με το φως», είπε. «Υπήρχε μια ιδιαίτερη ζεστασιά στο φως. Μια χρυσαφένια αίσθηση. Ήταν πραγματικά γαλήνια. Και μετά όλα διαλύθηκαν».

Shannon Stapleton/Reuters

Άνθρωποι μεταφέρουν τον αιδεσιμότατο Mychal F. Judge, ιερέα του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης, αφού τραυματίστηκε θανάσιμα από συντρίμμια που έπεφταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ο Judge είχε μόλις τελέσει τα τελευταία μυστήρια για έναν πυροσβέστη στο σημείο.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη σουρεαλιστική στιγμή, όταν το φως του ήλιου κατάφερνε να περάσει μέσα από όλη την καταστροφή και το χάος εκείνης της καθαρής ημέρας του Σεπτεμβρίου. Τότε ήταν που είδα τους άνδρες να μεταφέρουν τον πατέρα Judge πάνω σε μια καρέκλα», είπε ο φωτογράφος του Reuters Shannon Stapleton. «Κατάλαβα ότι είχε σκοτωθεί, αλλά με συγκλόνισε βαθιά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνδρες από διαφορετικές υπηρεσίες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διαφυλάξουν το σώμα του. Δεν είχα ιδέα ποιος ήταν. Αφού τράβηξα αυτές τις φωτογραφίες, κοίταξα τη μικρή οθόνη της φωτογραφικής μηχανής και κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι είχα τραβήξει μια εικόνα που έπρεπε να δει ο υπόλοιπος κόσμος».

Ύστερα από περίπου τρεις ή τέσσερις ημέρες αδιάκοπης δουλειάς, ο Stapleton έλαβε ένα γράμμα από την αδελφή και την ανιψιά του Judge.

«Ήταν ένα γράμμα στο οποίο με ευχαριστούσαν που έθεσα τη ζωή μου σε κίνδυνο και μου έλεγαν ότι, μέσα από αυτή τη φωτογραφία, ο κόσμος θα μάθαινε τι σπουδαίος άνθρωπος ήταν», θυμήθηκε ο Stapleton. «Ένα τέτοιο γράμμα είναι κάτι που, ως φωτορεπόρτερ, σε χτυπάει κατευθείαν στο στομάχι, αλλά ταυτόχρονα σε κάνει να εκτιμάς πραγματικά τη δουλειά που κάνουμε».

Sara K. Schwittek/Reuters

Ο Νότιος Πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου τυλίγεται στις φλόγες αφού χτυπήθηκε από την πτήση 175 της United Airlines.

Η Sara K. Schwittek τράβηξε αυτή τη φωτογραφία από το παράθυρο του γραφείου της, στην απέναντι πλευρά του East River, στο Μπρούκλιν.

«Το προσωπικό μου κι εγώ κοιτούσαμε αποσβολωμένοι τον πρώτο πύργο, που είχε τυλιχθεί στον καπνό», είπε. «Κάναμε υποθέσεις για το τι είχε συμβεί: Μικρό αεροπλάνο; Ένα τραγικό ατύχημα; Μόλις χτυπήθηκε και ο δεύτερος πύργος, έγινε απόλυτα σαφές τι συνέβαινε και μας κυρίευσε ένας φόβος που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ».

Τον χρόνο που ακολούθησε τη λήψη αυτής της φωτογραφίας, έλαβε χιλιάδες email από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

«Αυτοί οι άγνωστοι μού μιλούσαν για το πρώτο τους ταξίδι στη Νέα Υόρκη ή για τη φορά που ανέβασαν το παιδί τους στο παρατηρητήριο των Δίδυμων Πύργων ή, με λύπη, για το πόσο εύχονταν να το είχαν κάνει όσο ακόμη μπορούσαν», είπε. «Δεν ξέρω γιατί αυτοί οι άγνωστοι μοιράστηκαν μαζί μου -μια εντελώς άγνωστη σε εκείνους- τις προσωπικές τους ιστορίες, πέρα από το ότι ένιωθαν αυτή τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να συνδεθούν με κάποιον και να μοιραστούν την ιστορία τους, τις αναμνήσεις τους, τη θλίψη τους, την απώλειά τους».

Stan Honda/AFP/Getty Images

Η Marcy Borders στέκεται καλυμμένη με σκόνη, έχοντας βρει καταφύγιο σε ένα κτίριο γραφείων στη Νέα Υόρκη, μετά την κατάρρευση ενός από τους πύργους.

«Βρισκόμουν στο Κάτω Μανχάταν για περίπου μισή ώρα, καλύπτοντας την επίθεση», είπε ο φωτογράφος Stan Honda. «Συνέχισα να φωτογραφίζω, όμως ο καπνός έκρυψε τον ήλιο και έγινε σαν να είχε νυχτώσει. Βρισκόμουν κοντά σε ένα κτίριο γραφείων και ένας αστυνομικός τραβούσε ανθρώπους μέσα για να τους απομακρύνει από τον κίνδυνο. Μπήκα κι εγώ και υπήρχε ένα μικρό λόμπι, όπου είχαν συγκεντρωθεί μερικοί άνθρωποι, εξίσου μπερδεμένοι με εμένα για το τι συνέβαινε».

Ένα λεπτό αργότερα, ο Honda είδε την Borders και τράβηξε μια φωτογραφία. Ήταν τότε 28 ετών και εργαζόταν ως νομική βοηθός στην Bank of America, στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

«Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι χρώμα ήταν το φόρεμα ή οι μπότες της. Υπάρχει, προφανώς, πάρα πολλή σκόνη στον αέρα», είπε. «Η κίτρινη απόχρωση οφείλεται στο ότι η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ήταν ρυθμισμένη για φως ημέρας ή εξωτερικού χώρου· έτσι, ο εσωτερικός φωτισμός αποτυπώνεται ως κίτρινος. Μέσα στη βιασύνη να στείλω τις φωτογραφίες αργότερα εκείνη την ημέρα, δεν “διόρθωσα” το χρώμα. Η απόχρωση αυτή, όμως, προσθέτει κάτι στη φωτογραφία. Της δίνει μια δυσοίωνη αίσθηση».

Ο Honda συνάντησε την Borders έναν χρόνο αργότερα, στο διαμέρισμά της στο Bayonne του Νιου Τζέρσεϊ, και ανακουφίστηκε βλέποντας ότι ήταν καλά. Ωστόσο, εκείνη πέθανε από καρκίνο του στομάχου το 2015. Ήταν 42 ετών.

«Πώς γίνεται να είσαι υγιής και την επόμενη ημέρα να ξυπνάς με καρκίνο;», είχε πει σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Jersey Journal πριν από τον θάνατό της. «Αναρωτιέμαι: “Μήπως η κατάρρευση των πύργων ενεργοποίησε καρκινικά κύτταρα μέσα μου;”».

Justin Lane/The New York Times/Redux

Χιλιάδες επιζώντες και μέλη των σωστικών συνεργείων που έφτασαν πρώτοι στο σημείο έχουν διαγνωστεί με καρκίνους που συνδέονται με την τρομοκρατική επίθεση, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC). Εκθέσεις του CDC διαπίστωσαν ότι η κατάρρευση των πύργων εξέθεσε εργαζομένους και το ευρύ κοινό σε σειρά γνωστών χημικών καρκινογόνων ουσιών.

Μέλη των σωστικών συνεργείων βοηθούν ανθρώπους αμέσως μετά την κατάρρευση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

«Καθώς κατευθυνόμουν προς το κέντρο, στην περιοχή όπου τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία, στην Church Street κοντά στη διασταύρωση με τη Dey Street, ήταν δύσκολο να αντιληφθώ τι ακριβώς συνέβαινε», είπε ο φωτογράφος Justin Lane. «Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα είχαν γίνει αγνώριστα από τη σκόνη και τον καπνό. Ήταν ξεκάθαρο ότι είχε πεθάνει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων και ήταν επίσης ξεκάθαρο ότι η έκταση της τραγωδίας ήταν πρωτοφανής. Και ήταν τρομακτικό να βλέπεις τόσα μέλη των σωστικών συνεργείων να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το συντριπτικό μέγεθος της κατάστασης. Πάντα ένιωθα ότι αυτή η φωτογραφία αποτυπώνει μια μικρή στιγμή αυτού του συναισθήματος».

Chang W. Lee/The New York Times/Redux

Ένας από τους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου καταρρέει στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Chang W. Lee για τους New York Times.

«Το προηγούμενο βράδυ επέστρεφα με το αυτοκίνητο από ένα ταξίδι για ψάρεμα στο Νιου Τζέρσεϊ μαζί με τη σύζυγό μου και, καθώς πλησιάζαμε τη σήραγγα Holland, είδαμε ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα πάνω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, μετά από μια καταιγίδα», θυμήθηκε. «”Κοίτα πόσο όμορφο είναι το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου!” της είπα. “Χαίρομαι τόσο πολύ που ζούμε στο ασφαλέστερο μέρος του κόσμου. Δεν υπάρχουν σεισμοί, δεν υπάρχουν πλημμύρες και δεν υπάρχει εδώ απειλή από πυραύλους”».

Η εξέλιξη αυτή είχε μια τραγική ειρωνεία για τον Lee, ο οποίος μεγάλωσε στη Νότια Κορέα τη δεκαετία του 1970.

«Το αίσθημα ασφάλειας ήταν πολύ σημαντικό για την οικογένειά μου», είπε. «Το αμέσως επόμενο πρωί, η Αλ Κάιντα απέδειξε ότι έκανα λάθος. Η 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ζούμε».

Preston Keres/US Navy/Getty Images

Ένας πυροσβέστης της Νέας Υόρκης ζητά ακόμη 10 διασώστες για βοήθεια, καθώς εργάζεται μέσα στα συντρίμμια του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2001.

«Το μέρος έμοιαζε με κακό όνειρο ή με κινηματογραφικό σκηνικό», είπε ο φωτογράφος Preston Keres. «Ήταν απλώς ένας σωρός από σκόνη, χαρτιά και τεράστιες ατσάλινες δοκούς που ακόμη κάπνιζαν. Εκατοντάδες πυροσβέστες και άλλοι διασώστες ήταν διάσπαρτοι πάνω στα συντρίμμια, με πυροσβεστικές μάνικες και κουβάδες στα χέρια, ανοίγοντας περάσματα και κοιλότητες αναζητώντας επιζώντες».

Ο Keres ήταν τότε φωτορεπόρτερ του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και είπε ότι κατάφερε να πλησιάσει περισσότερο και να τραβήξει φωτογραφίες επειδή φορούσε στολή.

«Αυτή η εικόνα επαναλαμβανόταν παντού», είπε. «Όπου κι αν κοιτούσες, έβλεπες ομάδες διασωστών να εργάζονται σε διαφορετικά σημεία των συντριμμιών, αναζητώντας όποιον μπορούσαν να βρουν».

Ruth Fremson/The New York Times/Redux

Ο αστυνομικός της Νέας Υόρκης Richard Adamiak, σε πρώτο πλάνο, βρίσκεται ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους που έχουν βρει καταφύγιο σε ένα ντελικατέσεν κοντά στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, μετά την κατάρρευση των πύργων.

«Ήταν μια σουρεαλιστική σκηνή, όπου πυροσβέστες, αστυνομικοί και λίγοι πολίτες παραπατούσαν, προσπαθώντας να πάρουν ανάσα και φτύνοντας λάσπη από το στόμα τους», είπε η φωτογράφος Ruth Fremson. «Το μόνο φως προερχόταν από την απόκοσμη λάμψη της βιτρίνας όπου βρίσκονταν τα αλλαντικά και τα τυριά για τα σάντουιτς της ημέρας».

Στο βάθος φαίνεται η είσοδος του καταστήματος.

«Κανονικά, εκείνο το όμορφο πρωινό του Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να βλέπει κανείς το εκτυφλωτικό φως του ήλιου να μπαίνει από την είσοδο», είπε η Fremson. «Αντί γι’ αυτό, ολόκληρη η γειτονιά είχε βυθιστεί στο σκοτάδι».

Daniel Shanken/AP

Άνθρωποι διασχίζουν με τα πόδια τη Γέφυρα του Μπρούκλιν, καθώς εγκαταλείπουν το Κάτω Μανχάταν στις 11 Σεπτεμβρίου.

Ο Daniel Shanken θυμάται τη στιγμή που κατέρρευσε ο πρώτος πύργος.

«Ο χρόνος έμοιαζε να σταματά, καθώς το πλήθος έστρεψε ξανά την προσοχή του προς το Κάτω Μανχάταν και έγινε μάρτυρας της κατάρρευσης με δυσπιστία και τρόμο», είπε ο φωτογράφος. «Μετά την κατάρρευση του κτιρίου, το πλήθος συνέχισε εσπευσμένα την εκκένωση, με ακόμη μεγαλύτερο αίσθημα πανικού. Το Κάτω Μανχάταν χάθηκε από τα μάτια μας μέσα σε ένα σύννεφο μαύρου καπνού».

Ο Shanken είχε αρχικά τραβήξει την προσοχή του στη σκηνή η ειρωνεία της: μια πινακίδα καλωσορίσματος εν μέσω εκκένωσης. Με τα χρόνια, όμως, η εικόνα απέκτησε για εκείνον πολύ βαθύτερο νόημα.

«Για μένα, αυτή η εικόνα αντιπροσωπεύει μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μας, μετά από μια επίθεση στο ίδιο της το έδαφος, βγήκε κυριολεκτικά μέσα από το σκοτάδι και ξαναβρήκε μια ανανεωμένη αίσθηση κοινής πορείας και πατριωτισμού», είπε.

Gulnara Samoilova/AP

Άνθρωποι προχωρούν μέσα σε καπνό, σκόνη και συντρίμμια στη Fulton Street της Νέας Υόρκης, περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο από τους πύργους που είχαν καταρρεύσει στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η Gulnara Samoilova, η φωτογράφος που τράβηξε τη συγκεκριμένη εικόνα για το Associated Press, ήταν και η ίδια καλυμμένη με σκόνη, όπως και οι άνθρωποι που φωτογράφιζε. Θυμάται ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και προσπαθούσε να καταλάβει πού βρισκόταν.

Όταν ο Νότιος Πύργος άρχισε να καταρρέει, έτρεξε πίσω από το σταθμευμένο αυτοκίνητο που φαίνεται στην αριστερή πλευρά της φωτογραφίας.

«Το έδαφος βούιζε και ένιωθα το αυτοκίνητο να τραντάζεται», είπε. «Ο απόλυτα γαλανός ουρανός έγινε κατάμαυρος καθώς ένα τεράστιο σύννεφο πυκνής σκόνης ξεχύθηκε στους δρόμους. Ήταν γεμάτο βαριά, αιχμηρά θραύσματα. Ένιωθες σαν να βρισκόσουν στη μέση ενός τυφώνα. Και μετά όλα σώπασαν. Άρχισα να πνίγομαι και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Είχα σκόνη στα μάτια, στη μύτη και στο στόμα. Τράβηξα το μπλουζάκι μου προς τα πάνω για να καλύψω το πρόσωπό μου. Για μια στιγμή νόμιζα ότι μας είχαν θάψει ζωντανούς. Μετά είδα τα φώτα των αυτοκινήτων να αναβοσβήνουν και κατάλαβα πού βρισκόμουν».

Alex Webb/Magnum Photos

Αυτή η φωτογραφία της Jenna Piccirillo και του μικρού γιου της, Vaughan, ήταν μία από τις πρώτες που τράβηξε ο Alex Webb στις 11 Σεπτεμβρίου. Εκείνος και η σύζυγός του, η φωτογράφος Rebecca Norris Webb, ετοιμάζονταν να φύγουν από το Μπρούκλιν και να κατευθυνθούν προς το Μανχάταν για να καταγράψουν τη σκηνή της επίθεσης.

«Καθώς βγαίναμε από το αυτοκίνητό μας στο Brooklyn Heights, στον δρόμο προς το Κάτω Μανχάταν, μια γυναίκα βγήκε από ένα κτίριο και μας ρώτησε αν θέλαμε να δούμε πώς φαινόταν το Μανχάταν από την ταράτσα της», θυμήθηκε.

Το ζεύγος Webb διατήρησε επαφή με την Piccirillo και τον γιο της όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είχα τραβήξει αυτή τη φωτογραφία μιας μητέρας με το παιδί της -με αυτή τη νότα ελπίδας αλλά και την τραγωδία που διαγράφεται απειλητικά- αν η Rebecca δεν ήταν μαζί μου εκείνη την ημέρα», είπε ο Webb.

Thomas E. Franklin/The Bergen Record/AP

Οι πυροσβέστες George Johnson, Dan McWilliams και Billy Eisengrein υψώνουν μια αμερικανική σημαία στον χώρο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στις 11 Σεπτεμβρίου. Ορισμένοι συνέκριναν την εικόνα με την εμβληματική ύψωση της σημαίας στην Ίβο Τζίμα, ενώ αργότερα η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε και σε γραμματόσημο.

«Αντιπροσωπεύει το εξαιρετικό θάρρος που επέδειξαν εκείνη την ημέρα οι άνθρωποι των σωστικών συνεργείων και μας θυμίζει ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε πως χιλιάδες αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν εκείνη την ημέρα με τον πιο φρικτό τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς», είπε ο Thomas E. Franklin, ο οποίος τότε εργαζόταν ως φωτογράφος στην εφημερίδα Bergen Record.

Ήταν ακόμη τα πρώτα χρόνια της ψηφιακής φωτογραφίας και ο Franklin θυμάται ότι πήγε στο λόμπι ενός κοντινού ξενοδοχείου για να χρησιμοποιήσει σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω τηλεφωνικής γραμμής και να στείλει τις φωτογραφίες του στα γραφεία της εφημερίδας. Τότε ήταν που είδε επιτέλους τα συγκλονιστικά βίντεο που μεγάλο μέρος του κόσμου είχε ήδη παρακολουθήσει.

«Πρέπει να θυμάστε ότι το 2001 δεν υπήρχαν smartphones· μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα κανέναν τρόπο να δω αυτές τις εικόνες», είπε. «Ενώ βρισκόμουν στο επίκεντρο αυτής της τεράστιας ιστορίας και περπατούσα κυριολεκτικά στο κέντρο του Ground Zero, δεν είχα δει μεγάλο μέρος από το υλικό που παρακολουθούσε ο υπόλοιπος κόσμος όλη την ημέρα. Ήταν συγκλονιστικό για μένα».

Mark Faram/Navy Times/AP

Ο ιερέας Stephen McGraw προσεύχεται πάνω από έναν τραυματισμένο άνδρα έξω από τη δυτική είσοδο του Πενταγώνου, ενώ μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βοηθούν τους τραυματίες λίγο έξω από την Ουάσιγκτον.

Η πτήση 77 της American Airlines είχε πέσει πάνω στο Πεντάγωνο, σκοτώνοντας 184 ανθρώπους.

Ο McGraw κατευθυνόταν σε μια κηδεία στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον όταν είδε τη συντριβή, σύμφωνα με την Arlington Catholic Herald. Άφησε το αυτοκίνητό του στον δρόμο, πήδηξε πάνω από ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και άρχισε να προσεύχεται μαζί με όσους είχαν πληγεί. Ο φωτογράφος της Navy Times Mark Faram κατέγραψε τη σκηνή.

«Η φράση που ερχόταν συνεχώς στο μυαλό μου ήταν “Ο Ιησούς είναι μαζί σου”», είπε ο McGraw στην Catholic Herald. «Αυτή ήταν η φράση που επαναλάμβανα στον έναν μετά τον άλλον και, περισσότερες από μία φορές, άνθρωποι μου απάντησαν καταφατικά: “Ναι, ναι”».

Ο McGraw ήταν ιερέας μόλις τρεις μήνες.

Amy Sancetta/AP

Ένα σύννεφο από συντρίμμια τυλίγει πεζούς στη Beekman Street της Νέας Υόρκης μετά την κατάρρευση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στις 11 Σεπτεμβρίου.

«Θυμάμαι πόσο απίστευτα δυνατός ήταν ο θόρυβος: ένας εκκωφαντικός βρυχηθμός από ατσάλι και τσιμέντο, άνθρωποι να ουρλιάζουν και ο ήχος από τα βήματά τους καθώς έτρεχαν πανικόβλητοι δίπλα μου», είπε η φωτογράφος Amy Sancetta. «Θυμάμαι τη μυρωδιά των κονιορτοποιημένων συντριμμιών. Είχα αυτή τη μυρωδιά στη μύτη μου και τη γεύση της στο στόμα μου για εβδομάδες μετά».

Η Sancetta τράβηξε τη φωτογραφία από ένα ανοιχτό γκαράζ στάθμευσης.

«Το γκαράζ άρχισε να γεμίζει, οπότε έτρεξα προς το πίσω μέρος του κτιρίου και κατέβηκα από μια μεταλλική σκάλα στο χαμηλότερο επίπεδο, ψάχνοντας λίγο αέρα που να μπορούσα να αναπνεύσω», είπε. «Υπήρχε εκεί ακόμη μία γυναίκα, η οποία έκλαιγε και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον γιο της. Εργαζόταν στο κτίριο και είχε καταφέρει να βγει με ασφάλεια. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο φοβισμένη ήμουν μέχρι που έβγαλα το τηλέφωνό μου από το τσαντάκι της μέσης μου για να προσπαθήσω να καλέσω τον γιο της και το χέρι μου έτρεμε σχεδόν ανεξέλεγκτα».

Krista Niles/The New York Times/Redux

Λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις, η Michele DeFazio κρατά ψηλά μια αφίσα με τη φωτογραφία του αγνοούμενου συζύγου της, Jason, ο οποίος εργαζόταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Είχε πάει στο Park Avenue Armory για να δηλώσει την εξαφάνισή του, ελπίζοντας να βρει κάποια πληροφορία για εκείνον. Ήταν παντρεμένοι μόλις δυόμισι μήνες.

«Όλοι οι άλλοι που έφταναν στο Armory φαίνονταν να έχουν έρθει μαζί με κάποιον που τους στήριζε, όμως η Michele ήταν μόνη, κρατώντας τα αυτοσχέδια φυλλάδιά της με τη φωτογραφία και το όνομα του αγνοούμενου συζύγου της», είπε η φωτογράφος Krista Niles. «Θυμάμαι να σκέφτομαι πόσο φρικτό ήταν να περνά αυτή τη στιγμή ολομόναχη».

Η Niles είπε ότι ένιωθε τόσο μεγάλη θλίψη για την DeFazio ώστε αρχικά δεν την φωτογράφισε. Στη συνέχεια έτρεξε πίσω της για ένα οικοδομικό τετράγωνο.

«Ξαφνικά η DeFazio σταμάτησε στο πεζοδρόμιο, καταβεβλημένη από τη θλίψη και την αγωνία. … Εκείνη τη στιγμή, εντελώς άγνωστοι άνθρωποι που βρίσκονταν δίπλα της άπλωσαν τα χέρια τους για να την παρηγορήσουν. Η στιγμή κράτησε ελάχιστα. Δεν είμαι καν σίγουρη ότι είχε αντιληφθεί την παρουσία τους».

Η Niles επικοινώνησε με την DeFazio έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της.

«Η Michele μού είπε ότι ακόμη προσπαθούσε να αποδεχθεί την απώλεια του συζύγου της και ότι είχε δημιουργήσει ένα ταμείο υποτροφιών στο όνομά του. Δεν έχω μιλήσει μαζί της από τότε, όμως τη σκέφτομαι συχνά, ιδιαίτερα κάθε Σεπτέμβριο».

Marty Lederhandler/AP

Όταν δέχθηκε επίθεση το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, ο Marty Lederhandler πέρασε απέναντι από τα γραφεία του Associated Press στο Rockefeller Center, ανέβηκε με το ασανσέρ στον 65ο όροφο του κτιρίου General Electric και φωτογράφισε από μακριά τους φλεγόμενους πύργους. Σε πρώτο πλάνο διακρίνεται το Empire State Building.

Η εμβληματική φωτογραφία έγινε εξώφυλλο στο New York Magazine, καθώς και στο «Sept. 11, 2001», ένα βιβλίο του περιοδικού που έγινε μπεστ σέλερ.

Ο Lederhandler είπε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις τον βοήθησαν να αποφασίσει να συνταξιοδοτηθεί μερικούς μήνες αργότερα.

«Δύο φορές είναι υπεραρκετές», είπε, αναφερόμενος στην 11η Σεπτεμβρίου και στη βομβιστική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους το 1993.

Ο Lederhandler, καταξιωμένος φωτογράφος που είχε επίσης φωτογραφίσει την Απόβαση στη Νορμανδία το 1944, πέθανε το 2010 σε ηλικία 92 ετών.

Win McNamee/Reuters

Ο πρόεδρος Μπους μιλά σε διασώστες, πυροσβέστες και αστυνομικούς στα συντρίμμια του Ground Zero στη Νέα Υόρκη, τρεις ημέρες μετά τις επιθέσεις.

«Αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι οι ήχοι και οι μυρωδιές του χώρου, τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος Μπους συνδέθηκε με τα μέλη των σωστικών συνεργείων που εξακολουθούσαν να εργάζονται στο σημείο», είπε ο φωτογράφος Win McNamee.

Ο Μπους ανέβηκε πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και χρησιμοποίησε έναν τηλεβόα για να απευθυνθεί στο μεγάλο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί.

«Ο Μπους, όπως σχεδόν όλοι στον χώρο, ήταν πολύ συγκινημένος και έδειχνε να δημιουργεί έναν πραγματικό δεσμό με τους ανθρώπους των σωστικών συνεργείων», είπε ο McNamee. «Ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, μία από τις πιο συγκινητικές προεδρικές στιγμές που έχω παρακολουθήσει ποτέ».

Dan Loh/AP

Το Άγαλμα της Ελευθερίας διακρίνεται από το Jersey City του Νιου Τζέρσεϊ, ενώ ο ορίζοντας του Κάτω Μανχάταν παραμένει τυλιγμένος στον καπνό στις 15 Σεπτεμβρίου 2001.

«Με την ανατολή του ήλιου κατευθύνθηκα στις παραποτάμιες περιοχές του Jersey City και του Bayonne στο Νιου Τζέρσεϊ», είπε ο Dan Loh, ο οποίος εργαζόταν για το Associated Press. «Όταν κοίταξα τη Νέα Υόρκη στην απέναντι πλευρά του ποταμού, παρατήρησα ότι ανάμεσα στα χαλάσματα, στα συντρίμμια και στον καπνό, το Άγαλμα της Ελευθερίας ξεχώριζε στον ορίζοντα, κρατώντας ψηλά τον αναμμένο πυρσό του».

Μετά τη δύση του ήλιου, ο Loh μπορούσε να δει δύο στήλες καπνού να υψώνονται από τα συντρίμμια, ακριβώς στα σημεία όπου νωρίτερα στέκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι.

«Θα περνούσαν αρκετές ημέρες πριν επαναληφθούν οι αεροπορικές πτήσεις και, όταν τελικά άρχισαν ξανά, η εικόνα των αεροπλάνων που απογειώνονταν δημιουργούσε μια απόκοσμη αντίθεση με τον καπνό που εξακολουθούσε να ανεβαίνει από τα συντρίμμια του Κάτω Μανχάταν», είπε.

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