Παππάς στη ΔΕΘ: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, η προγραμματική μετατόπιση Τσίπρα μας κάνει καλό – Πάμε με συλλογική ηγεσία

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Για την επανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ και το οικονομικό του πρόγραμμα, την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, τις συνεργασίες και το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει συνέδριο πριν τις εκλογές τοποθετήθηκε ο Γραμματέας του κόμματος Νίκος Παππάς στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ ενώ το απόγευμα η Ρένα Δούρου πραγματοποιεί ομιλία.

Σε σχέση με την πρόταση Μαρινάκη να μειωθεί το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες είπε ότι είναι «αποκρουστική» και κάλεσε να τοποθετηθεί και ο Μητσοτάκης επ’ αυτού.

Ο Νίκος Παππάς είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτεραιότητα σε αυτή τη φάση την ενίσχυσή του, δίνει βάρος στις συνεργασίες αλλά δε θα τις περιμένει προκειμένου να προχωρήσει παρακάτω όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα όπου ασκήθηκε μια πολιτική που έλεγε «μην ψηφίζεται εμάς, ψηφίστε κάποιον άλλον». Σε αυτό το τελευταίο – αιχμή για την ηγεσία Φάμελλου – απέδωσε κατά ένα μεγάλο μέρος την ευθύνη για τα πολύ χαμηλά ποσοστά σήμερα, εκφράζοντας όμως την πεποίθηση πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή και μάλιστα ενισχυμένος.

Ειδικότερα, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να μην μπει στη Βουλή, ανέφερε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα είναι ενισχυμένος και θα είναι η δύναμη που θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται. Το πιστεύουμε βαθιά και θα το καταφέρουμε. Έχουμε και τις διαδικασίες και το πρόγραμμα και τα αντανακλαστικά ακόμη κι όταν βγαίνουμε από πάρα πολύ δύσκολες περιόδους».

Όσον αφορά για το αν θα γίνει Συνέδριο για την εκλογή νέου αρχηγού πριν τις εκλογές, φάνηκε να απορρίπτει αυτή την προοπτική, απαντώντας έτσι έμμεσα στον Παύλο Πολάκη. Είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει συλλογικά να προχωρήσει με συλλογική ηγεσία. «Έχουμε πάρει μια συλλογική απόφαση ότι θα πορευτούμε με συλλογική ηγεσία, στο πλαίσιο του καταστατικού μας» όπου «προβλέπονται όλες οι διαδικασίες για το πώς οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται». «Η ανασυγκρότησή μας προχωράει», και είναι μία επιλογή η οποία «λειτουργεί».

Αιχμές άφησε για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε. Ενδεικτικά, μίλησε για «προγραμματική μετατόπιση» του Αλέξη Τσίπρα, κάτι για το οποίο πάντως διαπίστωσε πως «βοηθάει και εμάς και όσους επέλεξαν διαφορετικό δρόμο» και «εκλογικεύει» τη συζήτηση. Άσκησε κριτική σε πτυχές του προγράμματος της ΕΛΑΣ (για την απουσία εξαγγελίας 13ης σύνταξης, την πατριωτική εισφορά, κ.λπ.) ενώ διαφώνησε και με την πρόθεση της ΕΛΑΣ να στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα το κάνει, το πρόγραμμά του ύψους 5 δις περίπου είναι κοστολογημένο από το ΓΛΚ, ενώ επιπλέον πρόσθεσε «εμείς αστυνομία οικονομικής σκέψης δε θα δεχτούμε».

Για τις συνεργασίες, εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνεργασία με τη Νέα Αριστερά θα ευοδωθεί, ωστόσο διαχώρισε τον Γιάνη Βαρουφάκη λόγω των θέσεων σε σχέση με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την οποία ο Νίκος Παππάς είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περήφανος.

Αναλυτικά, αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του:

Στην εισαγωγή μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συζήτηση για το δημοσιονομικό χώρο:

«Δικαιούμαστε να πούμε ότι έχουμε πυροδοτήσει μια συζήτηση γύρω από τον δημοσιονομικό κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας -και θέλω εμφατικά να το επαναλάβω στην αρχική μου τοποθέτηση- δεν περιγράφει ένα απαράβατο ταβάνι μικτών δαπανών. Μετρά τις καθαρές δαπάνες. Δαπάνες οι οποίες γίνονται άπαξ, δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη. Και δαπάνες οι οποίες γίνονται εφικτές επειδή μία χώρα παίρνει διακριτά μέτρα εσόδων, δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη.

Και με αυτή την έννοια, εμείς θεωρούμε ότι μέτρα -θα πω ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση- όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεόνασμα 6 δισεκατομμύρια ευρώ το περασμένο έτος. 6 δισεκατομμύρια πάνω από τον στόχο, 12 δισεκατομμύρια συνολικά. Και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη. 5 με 6 δισεκατομμύρια υπερπλεόνασμα».

Για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο: «Δε θα δεχτούμε Αστυνομία οικονομικής σκέψης»

« Εμείς αστυνομία οικονομικής σκέψης δε θα βάλουμε. Έχουμε την προγραμματική κι επιστημονική αυτοπεποίθηση να καταθέτουμε τις προτάσεις μας, τις έχουμε καταθέσει στο ΓΛΚ . Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο το οποίο διορίζεται από το υπουργικό Συμβούλιο και αν δεν κάνω λάθος ξεκινά από το Νοέμβρη να λειτουργεί και δεν μπορείς να κομίσεις παραπάνω από 7,8, 10 ερωτήματα.

Άρα η απάντησή μας είναι όχι.

Όποιο κυβερνητικό στέλεχος πιστεύει ότι αυτά που λέμε ότι δεν εφαρμόζονται ή ή είναι ανακριβή να έρθει να τα συζητήσουμε και αν υπάρχει στοιχειώδης σεβασμός στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, να αποδεχτούν την πρόταση σύριζα για έκτακτη σύγκλιση της Επιτροπής Οικονομικών υποθέσεων για να συζητηθεί η αλλοπρόσαλλη επιλογή πρόωρης αποπληρωμής ρυθμισμένου χαμηλότοκου χρέους από το πρώτο μνημόνιο».

5 δισ. το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ:

«Πρόκειται για μέτρα που αγγίζουν τα 5 δις χονδρικά. Τα μισά προκύπτουν από διακριτά μέτρα εσόδων από ειδική εισφορά τραπεζών και εταιρειών ενέργειας και τα άλλα μισά αξιοποίηση πλεονασμάτων.

Έχουμε μια στρατηγική την οποία επιλέξαμε να μην αλλάξουμε δομικά, όχι από εμμονή, αλλά διότι εδράζεται σε ένα διαχρονικό ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο».

Για Μαρινάκη: «Αποκρουστική η θέση για το επίδομα ανεργίας»

«Η άποψη Μαρινάκη είναι η αποτύπωση μια αποκρουστικής κοινωνικής μηχανικής.

Στα μάτια του δεν υπάρχει ανεργία, παρα μόνο οικειοθελής, υπάρχουν μόνο «τεμπέληδες». Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του.

Αν μιλάει σοβαρά, γιατί η ΝΔ συνηθίζει να πετάει στρακαστρούκες, να μας εξηγήσει την απόκλιση των στοιχείων μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ, γιατί η ΔΥΠΑ κάνει απογραφή, η ΕΛΣΤΑΤ κάνει δειγματοληψία είναι κάτι σαν τη διαφορά δημοσκοπήσεων και εκλογών».

Για δημοσιονομικό «κόφτη» – Κριτική σε Τσίπρα για 13η σύνταξη

«Καλέσαμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μην αγοράσουν στο ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη η κυβέρνηση λέει ότι είχε μόνο 1,5 δις να δώσει.

Δεν αντιλαμβάνομαι πως το 2019 μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη κλιμακωτή και το 2026 που έχουν γεμίσει τα ταμεία μην μπορούμε να το κάνουμε το 2019 η είσπραξη του κράτους από ΦΠΑ ήταν 17 δις, το 2027 πάμε για 30

Άκουσα την πρόταση ότι δε μπορεί να φορολογηθεί ο πλούτος, εντάξει βεβαίως, αν θα γίνει το περιουσιολόγιο, θα πάρει δύο χρόνια, θα κυνηγάμε τους υπερπλούσιους στα νησιά Καϋμαν να γίνει αυτή η προσπάθεια, καλώς αλλά ο μεγάλος πλούτος πρέπει να φορολογηθεί στην πηγή.

Και δεν μπορείς να μιλάς στα σοβαρά για αναδιανομή όταν τα δύο διυλιστήρια έχουν μέσο όρο κερδών που κοντεύει να υπερβεί είναι 1, δις».

Για «προγραμματική μετατόπιση» Τσίπρα – «Μας κάνει καλό»

«Η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη εκλογικεύει και τη συζήτηση γιατί ο κόσμος ο δικός μας ταλαιπωρήθηκε και από κουτσομπολιά και από και από παρελθοντολογία και από “σου ‘κανα μου ‘κανες”. (…)

Εδώ υπάρχει μία σαφής προγραμματική μετατόπιση.

Υπάρχει ένα κόμμα που θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού για να υπάρξει 13η σύνταξη, για να υπάρξει 13ος μισθός να μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα ο φόρος κατανάλωσης για να περάσει η ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο και για να παίξει ο ΕΦΚΑ ρόλο του εθνικού επενδυτή

Από την άλλη έχει υπάρξει μία μετατόπιση, δεν είναι αθέμιτη, στη Δημοκρατία γίνονται αυτά. Αλλάζουν απόψεις ακόμη και τα σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα.

Νομίζω κάνει καλό στους πάντες και σε εμάς και σε όσους έχουν επιλέξει διαφορετικό δρόμο. Εμείς εδώ είμαστε με το κόκκινο πρόγραμμά μας και θα ζητήσουμε την ψήφο του λαού για να εφαρμοστεί».

Για το αν θα γίνει Συνέδριο πριν τις εκλογές: Θα πορευτούμε με συλλογική ηγεσία

Εγώ είμαι περήφανος για τη θητεία μου την υπουργική, δε χρειαζόμαστε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας, για να πούμε ότι τώρα είμαστε κάτι άλλο απ’ αυτό που κυβέρνησε όχι, φέρουμε τη βαριά κληρονομιά της ιστορικής σύγχρονης αριστεράς και με αυτό το πολιτικό και ιδεολογικό οπλοστάσιο θα ζητήσουμε ξανά την ενίσχυσή μας

Έχουμε μια συλλογική απόφαση ότι θα πορευτούμε με συλλογική ηγεσία, στα πλαίσιο του καταστατικού μας καμία άποψη δεν είναι παράνομη και προβλέπονται όλες οι διαδικασίες για το πώς οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται

Η ανασυγκρότησή μας προχωράει, έγινε μια επιλογή η οποία λειτουργεί.

Χωρίς την ανασυγκρότηση κι επανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητούσε κανείς για 13η σύνταξη στο δημόσιο διάλογο; Για 13ο μισθό; Ή θα είχε κατισχύσει στο δημόσιο διάλογο η άποψη της ΝΔ ότι δεν γίνεται;

Θα είχε αναμετρηθεί κανείς άλλος για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους;

Θα μιλούσε κανείς για επαναφορά της ΔΕΗ στο δημόσιο; Μη μου πείτε ότι δε γίνεται όταν κυβερνούσαμε στο Δημόσιο ήταν και η κιλοβατώρα δεν αυξήθηκε ένα λεπτό».

Προτεραιότητα η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ

«Το 2024 είχαμε προτείνει ενόψει ευρωεκλογών ένα κοινό ψηφοδέλτιο διότι μεγάλη η απόσταση από το πρώτο κόμμα, δεν είχε γινει δεκτό από ανδρουλάκη τσίπρα στη φάση που βρισκόμαστε απαραίτητο να ενισχυθεί ο συριζα

Έδειξε ότι είναι γερό σκαρί, άντεξε πολύ μεγάλες φουρτούνες, έδειξε ότι τα αμπάρια του είναι γεμάτα από πρόγραμμα, πολιτική πρωτοβουλίες και στελέχη και μπορεί να οικοδομήσει και συνεργασίες, δε θα κάνει λάθος όμως του παρελθόντος να περιμένει τις συνεργασίες για να αποφασίσει αν θα σαλπάρει.

Θα δουλέψουμε για να έχουμε και συνεργασίες σε αυτή τη πορεία.

Μην περιμένετε να κάνουμε μια συνεργασία όπου θα ζητάμε ψήφο για να μην εφαρμοστεί η 13ησύνταξη».

Για Νοβάρτις: Έπρεπε να κάνουμε Προανακριτική όταν μπορούσαμε

«Χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ θα συζητούσε κανείς για το θέμα; Θα είχαμε μια τοποθέτηση Σαλμά στη Βουλή που θα είχε περάσει στα ψιλά. Πιστεύουμε ότι η υπόθεση πρέπει να ξανανοίξει και θα έπρεπε εμείς να κάνουμε προανακριτική επιτροπή για τους υπουργούς υγείας όταν είχαμε τη δυνατότητα.

Το λέω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καθώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση επιθυμεί να ψαλιδίσει τις αρμοδιότητες της Βουλής. Την αρμοδιότητα αυτή, εκ των υστέρων κρίνοντας θα έπρεπε να την έχουμε ασκήσει.

Για συνεργασίες: «Ναι» σε Νέα Αριστερά, «όχι» σε Βαρουφάκη

«Μακάρι να γίνει εφικτή η συνεργασία.

Αυτό που δε μπορεί να γίνει είναι να ακυρώσουμε την ιστορική μας πορεία και να συναντηθούμε με αφηγήματα Βαρουφάκης ότι προδώσαμε κάτι και κακώς κυβερνήσαμε και η Αριστερά δε μπορεί όταν είναι δυσμενείς οι συνθήκες να αναλαμβάνει να βγάλει τα κάστανα απ ‘τη φωτιά».

Για το πού οφείλονται τα χαμηλά ποσοστά – «Καρφί» για Φάμελλο

«Έχουμε απόλυτη συνείδηση για το σημείο απ’ όπου ξεκινήσαμε. Δυστυχώς υπηρετήθηκε μια πολιτική που έλεγε “μην ψηφίζεται εμάς, ψηφίστε κάποιον άλλον”, και αυτό το ακούσανε κι οι ψηφοφόροι και τώρα καταλαβαίνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με το πρόγραμμά του και ζητάει τη δική του ενίσχυση.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα είναι ενισχυμένος και θα είναι η δύναμη που θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται. Το πιστεύουμε βαθιά και θα το καταφέρουμε. Έχουμε και τις διαδικασίες και το πρόγραμμα και τα αντανακλαστικά ακόμη κι όταν βγαίνουμε από πάρα πολύ δύσκολες περιόδους».

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