Κεραμέως:Ρεκόρ απασχόλησης 72,2% στην Ελλάδα και ανεργία σε χαμηλό 18ετίας

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Με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας και τη συμμετοχή πάνω από 100 επιχειρήσεων άνοιξε, σήμερα, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης η 57η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, να υπογραμμίζει ότι η χώρα καταγράφει ιστορικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης.

Η διήμερη εκδήλωση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δράσεις της ΔΥΠΑ για τη διασύνδεση πολιτών που αναζητούν εργασία με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.

«Πάνω από 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολίτες, οι οποίοι αναζητούν δουλειά», δήλωσε η κ. Κεραμέως, σημειώνοντας ότι οι «Ημέρες Καριέρας» έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό μηχανισμό σύνδεσης της αγοράς εργασίας με τους πολίτες.

Μιλώντας για την πορεία αποκλιμάκωσης της ανεργίας, επισήμανε ότι από περίπου 18% το ποσοστό έχει πλέον υποχωρήσει στο 7,9% –στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 18ετίας, ενώ, όπως είπε, «563.000 άνθρωποι, οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν».

Ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση

Επικαλούμενη τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η κ. Κεραμέως έκανε λόγο για δύο ιστορικά ρεκόρ που καταγράφει σήμερα η Ελλάδα. «Η χώρα μας έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό αύξησης απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη», επισήμανε και προσέθεσε ότι καταγράφεται «το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ η Ελλάδα στην ιστορία της».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, το ποσοστό απασχόλησης στον γενικό πληθυσμό ανέρχεται πλέον σε 72,2%, ενώ νέο ιστορικό υψηλό καταγράφεται και στην απασχόληση των γυναικών, με το ποσοστό να φτάνει το 63,6%.

«Όλα αυτά τι μας δείχνουν; Ότι αυτό που γίνεται εδώ μέσα έχει πολύ μεγάλη αξία», τόνισε η κ. Κεραμέως, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ΔΥΠΑ στη σύνδεση εργαζομένων και επιχειρήσεων.

«Η δική μας δουλειά είναι να είμαστε χρήσιμοι για τους πολίτες. Να βοηθούμε τους πολίτες να βρίσκουν δουλειά. Να βοηθούμε τις επιχειρήσεις να βρίσκουν το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται», σημείωσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ για την προσπάθεια που καταβάλλουν, λέγοντας ότι στόχος είναι «κάθε πολίτης που θέλει να βρει δουλειά να βρίσκει δουλειά».

«Το 7,9% είναι το χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 18ετίας»

Ερωτηθείσα από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα επόμενα βήματα και εάν, μετά την επίτευξη ιστορικά χαμηλών επιπέδων ανεργίας, «ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά», η κ. Κεραμέως έστειλε μήνυμα ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν.

«Οι Ημέρες Καριέρας συνεχίζονται διότι μπορεί να έχουμε φτάσει ιστορικά χαμηλά στην ανεργία. Το 7,9%, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, είναι το χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 18ετίας, αλλά εμείς θα προσπαθούμε διαρκώς για καλύτερα και για περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η αποκλιμάκωση της ανεργίας δεν σημαίνει πως τα προβλήματα στην αγορά εργασίας έχουν λυθεί. «Παρότι η ανεργία έχει μειωθεί πολύ, αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί. Τα προβλήματα είναι πολλά. Τα προβλήματα στην καθημερινότητα είναι πολλά», είπε, τονίζοντας ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να εργάζεται, με στόχο «περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ, μεταξύ των οποίων και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Α. Ευθυμίου: Οι «Ημέρες Καριέρας» συνδέουν εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Ως «πολύ επιτυχημένο θεσμό», που διευρύνεται διαρκώς και ενισχύει τη σύνδεση εργαζομένων και επιχειρήσεων, χαρακτήρισε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, τις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ.

Η κ. Ευθυμίου υπογράμμισε ότι ο θεσμός προσελκύει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από πολίτες που αναζητούν καλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, όσο και από επιχειρήσεις που αναζητούν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

«Όσο πάει διαρκώς και διευρύνεται, αλλά και κάθε φορά επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει μέσα σε αυτή την ουσιαστική διαδικασία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι εργαζόμενοι να βρίσκουν εργασία και οι επιχειρήσεις το προσωπικό που χρειάζονται.

Γ. Χορμόβα: Ρεκόρ με 2.500 θέσεις εργασίας και 100 επιχειρήσεις

Ρεκόρ συμμετοχής και διαθέσιμων θέσεων καταγράφει η 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας και τη συμμετοχή 100 μεγάλων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη διοικήτρια της Υπηρεσίας Γιάννα Χορμόβα.

Οι θέσεις καλύπτουν διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα και ειδικότητες, με έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα. «Οι 2.500 θέσεις καλύπτουν όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και πολλές διαφορετικές ειδικότητες», σημείωσε.

Αυξημένη είναι η προσέλευση των πολιτών, ενώ έχουν ήδη συγκεντρωθεί βιογραφικά και πραγματοποιηθεί οι πρώτες συνεντεύξεις με υποψηφίους.

Η κ. Χορμόβα υπογράμμισε ότι οι «Ημέρες Καριέρας» δεν περιορίζονται στην επαφή υποψηφίων και επιχειρήσεων, αλλά οδηγούν και σε προσλήψεις. «Από τις προηγούμενες Ημέρες Καριέρας έχουμε πια απόλυτο δείκτη ότι πολλές καταλήγουν σε πρόσληψη», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των δράσεων άμεσης σύζευξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, με στόχο να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.