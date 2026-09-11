ΔΕΘ 2026: Δείτε τη συνέντευξη τύπου του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά (LIVE)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, δίνει αυτή την ώρα την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στην 90η ΔΕΘ.

Ως γνωστόν, η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, θα είναι η κεντρική ομιλήτρια στην πολιτική εκδήλωση του κόμματος το απόγευμα, ενώ ο Ν. Παππάς θα… αντιμετωπίσει τους δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης

ΕΛΑΣ για Μαζωνάκη: Πόση «γκρίζα Ιατρική» ασκείται σήμερα ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα;

Δούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ και στη φετινή σχολική χρονιά στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους»

Εκλογές: Πώς ο Μητσοτάκης θέλει να βάλει στο «ζύγι» της επιλογής και την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία