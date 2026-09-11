ΔΕΘ 2026: Δείτε τη συνέντευξη τύπου του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά (LIVE)

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O γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, δίνει αυτή την ώρα την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στην 90η ΔΕΘ.
Ως γνωστόν, η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, θα είναι η κεντρική ομιλήτρια στην πολιτική εκδήλωση του κόμματος το απόγευμα, ενώ ο Ν. Παππάς θα… αντιμετωπίσει τους δημοσιογράφους.
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