search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 14:14
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2026 13:02

ΔΕΘ 2026: Δείτε τη συνέντευξη τύπου του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά (LIVE)

11.09.2026 13:02
nikos_pappas

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, δίνει αυτή την ώρα την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στην 90η ΔΕΘ.

Ως γνωστόν, η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, θα είναι η κεντρική ομιλήτρια στην πολιτική εκδήλωση του κόμματος το απόγευμα, ενώ ο Ν. Παππάς θα… αντιμετωπίσει τους δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης

ΕΛΑΣ για Μαζωνάκη: Πόση «γκρίζα Ιατρική» ασκείται σήμερα ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα;

Δούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ και στη φετινή σχολική χρονιά στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους»

Εκλογές: Πώς ο Μητσοτάκης θέλει να βάλει στο «ζύγι» της επιλογής και την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaritsis 543- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Χαρίτσης: Η ανάρτηση για την κόρη του που έγινε «πρωτάκι» και «το σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας»

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Ποια εξέταση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στη Ρευματολογία;

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ψύλλοι «έκλεισαν» δημοτικό σχολείο – «Επίθεση» σε μαθητές και δασκάλους κατά τον Αγιασμό

makarios lazaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μείζονα κρίση στη ΝΔ: Ο Λαζαρίδης «ξηλώθηκε» από εισηγητής σε συμβάσεις μετά την επίθεση στο διευθυντή του Δένδια

adv-new
ADVERTORIAL

Παιδική & Νεανική Χορωδία Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Ποια είναι η γιατρός που πρότεινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

mazonakis synenteuxi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια η κηδεία του – Πότε θα γίνει η νεκροψία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 14:08
xaritsis 543- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Χαρίτσης: Η ανάρτηση για την κόρη του που έγινε «πρωτάκι» και «το σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας»

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Ποια εξέταση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στη Ρευματολογία;

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ψύλλοι «έκλεισαν» δημοτικό σχολείο – «Επίθεση» σε μαθητές και δασκάλους κατά τον Αγιασμό

1 / 3