Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 22χρονος δικυκλιστής στα Μάταλα – Τραυματίστηκε η δίδυμη αδελφή του

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Τραγικό θάνατο βρήκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, ένας 22χρονος γερμανός, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγού εξετράπη της πορείας της και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα κι ανετράπη!

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μεσσαρά της Κρήτης, στο δρόμο από Μάταλα προς Μοίρες.

Ο νεαρός αναβάτης του δικύκλου άμεσα διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπως και η δίδυμη αδερφή του, που βρισκόταν στο πίσω μέρος της μηχανής.

Από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του νεαρού στο Ηράκλειο και το ΠΑΓΝΗ, που κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του άφησε την τελευταία του πνοή.

Η δίδυμη αδερφή του νοσηλεύεται τραυματισμένη.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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