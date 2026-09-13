Ζελένσκι: Επέβαλε κυρώσεις στην πρώην εκπρόσωπό του κατηγορώντας την ότι διαδίδει ρωσική προπαγάνδα

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέβαλε κυρώσεις σε μια πρώην εκπρόσωπο Τύπου, κατηγορώντας την ίδια και άλλα εννέα πρόσωπα ότι διαδίδουν ρωσική προπαγάνδα και στηρίζουν την επιθετική πολιτική της Μόσχας απέναντι στην Ουκρανία.

Η Γιούλια Μέντελ, η οποία ήταν εκπρόσωπός του μεταξύ 2019-2021, πριν από τη ρωσική εισβολή, απάντησε με ανάρτηση στο Facebook ότι είναι αντισυνταγματική η επιβολή κυρώσεων σε Ουκρανούς πολίτες, χωρίς να σχολιάσει τις κατηγορίες που της επιρρίπτει ο Ζελένσκι.

Πέρυσι, η Μέντελ είχε δώσει συνεντεύξεις επικρίνοντας τις επιδόσεις του Ζελένσκι, όταν ορισμένα μέλη του στενού κύκλου των συνεργατών του ενεπλάκησαν σε σκάνδαλα διαφθοράς. Οι ύποπτοι αρνούνται τις κατηγορίες και οι υποθέσεις αυτές δεν έχουν φτάσει στα δικαστήρια.

Οι κυρώσεις, τις οποίες επέβαλε με διάταγμα ο Ουκρανός πρόεδρος, έχουν δεκαετή διάρκεια και περιλαμβάνουν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς τις εμπορικές συναλλαγές. Είναι ένα ασυνήθιστο μέτρο για πρώην στελέχη της κυβέρνησης, αν και έχουν χρησιμοποιηθεί σε βάρος άλλων πολιτικών.

Το 2025, το Κίεβο επέβαλε κυρώσεις στον πρώην πρόεδρο και αντιπολιτευόμενο πολιτικό Πέτρο Ποροσένκο, όπως το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του και την απαγόρευση να βγάλει χρήματα από τη χώρα, για λόγους «εθνικής ασφάλειας», όπως ανέφερε τότε η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών.

Με το σημερινό διάταγμα επιβάλλονται κυρώσεις σε 10 Ρώσους και Ουκρανούς που διαδίδουν παραπληροφόρηση και ρωσική προπαγάνδα και στηρίζουν την επιθετική πολιτική της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας.

Η Μέντελ ήταν η πρώτη εκπρόσωπος Τύπου του Ζελένσκι όταν εκείνος ανέλαβε την προεδρία. Στην ανάρτησή της σημείωσε ότι ανέμενε αυτήν την εξέλιξη. «Οι κυρώσεις σε βάρος Ουκρανών πολιτών είναι αντισυνταγματικές, όπως και πολλές από τις άλλες αποφάσεις του Ζελένσκι. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις επιβάλει σε όποιον συνηγορεί υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία», έγραψε.

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