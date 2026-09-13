«Αφεντικό» της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ – 2-0 τον Άρη στην Τούμπα (Video)

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Με γκολ των Εντιαγέ και Ζίβκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες με το 2-0 επί του Άρη στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Το παιχνίδι άρχισε με τους «κίτρινους» να παίρνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, να προσπαθούν να πιέσουν και να έχουν ευκαιρία στο 15′, όταν ο Καντεβέρε έκανε την κεφαλιά, ο Παβλένκα απέκρουσε και στην επαναφορά ο Φαμπιάνο με γυριστό σουτ έστειλε τη μπάλα άουτ.

Οι «κίτρινοι» πατούσαν καλύτερα στο πρώτο 20λεπτο, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να ανέβουν στη συνέχεια και να καταφέρνουν να ανοίξουν το σκορ χωρίς να έχουν κάποια ευκαιρία. Στο 29′ οι «ασπρόμαυροι» ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Φαμπιάνο σε σουτ του Εντιαγέ και μετά την εξέταση του VAR ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Εντιαγέ ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση στο 32′ και έκανε το 1-0, με τον Άρη να προσπαθεί να απαντήσει άμεσα και να έχει ευκαιρία στο 35′ με το σουτ του Γένσεν που απέκρουσε ο Παβλένκα. Στο επόμενο λεπτό ήταν η σειρά του «δικεφάλου του βορρά» να απειλήσει με την προβολή του Πέλκα μετά το γύρισμα του Μπάμπα και λίγα λεπτά μετά η Τούμπα πανηγύρισε ξανά.

Στο 42′ ο Τάισον έκανε το γύρισμα, ο Φαμπιάνο παραλίγο να βάλει αυτογκόλ και τελικά ο Ζίβκοβιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, βάζοντας βάσεις νίκης για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι. Νίκη που θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί στο 50′ αλλά ο Βέλιο κατάφερε να αποκρούσει εντυπωσιακά με το πόδι το σουτ του Πέλκα, το οποίο είχε κοντράρει στον Ζαφείρη για να αλλάξει πορεία η μπάλα.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου προσπαθούσε με τις αλλαγές του να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του και κατ’ επέκταση του παιχνιδιού αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό για τον ίδιο, καθώς οι γηπεδούχοι ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση και στο 66′ απείλησαν ξανά με το συρτό σουτ του Πέλκα που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Βέλιο.

Η καλύτερη ευκαιρία του Άρη ήρθε στο 73′ με την κεφαλιά του Φαμπιάνο που έφυγε λίγο άουτ και στο 80′ ήταν η σειρά του Μορόν να απειλήσει καθώς κοντρόλαρε μέσα στην περιοχή, γύρισε και έκανε το πλασέ, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Έτσι, με το 2-0 να μένει ως το τέλος, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στους 9 βαθμούς, αφήνοντας στους 6 τον Άρη.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης (64′ Γιάκιτς), Πέλκας (73′ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς (85′ Άλι), Τάισον (73′ Καμαρά), Εντιαγέ (85′ Μύθου).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά (78′ Κουαμέ), Σούταλο, Φαμπιάνο, Ρίτσαρντς, Ντέλε Μπασίρου (46′ Μανού Γκαρθία), Ράτσιτς, Γένσεν, Γκαρέ (85′ Παλάσιος), Γιαννιώτας (78′ Πετρίς), Καντεβέρε (61′ Μορόν).

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