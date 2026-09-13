Πατέρας και γιος αναζητούνται για το επεισόδιο στα Βορίζια – Ξυλοκόπησαν συγγενή τους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πατέρα και γιο, με το παρατσούκλι «Σκορπιός», αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. για το πρόσφατο επεισόδιο στα Βορίζια, με τον ξυλοδαρμό ενός συγχωριανού και συγγενή τους, τον οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, έστειλαν στο εφημερεύον νοσοκομείο για να του γίνουν ράμματα.

Πρόκειται για οικογένειες που δεν έχουν σχέση με τη γνωστή αιματοβαμμένη υπόθεση των Βοριζίων, με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση πρόσωπα είναι μέλη δύο άλλων οικογενειών με το ίδιο επώνυμο, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συγγενική σχέση και αντιμετωπίζουν εντάσεις και προστριβές, κυρίως με αφορμή κτηματικές διαφορές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και όσα καταγγέλθηκαν, πατέρας και γιος φέρονται να έκλεισαν τον δρόμο στον συγγενή τους, κοντά στις Καμάρες, τον κατέβασαν από το αυτοκίνητό του, τον ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν.

Αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να ήταν μια προγενέστερη παρεξήγηση για ασήμαντη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφορμή, που αφορούσε κάποιες μπρόκες.

Πάντως, όπως έγραψε και νωρίτερα το Cretalive.gr, οι εντάσεις και τα επεισόδια δεν λείπουν από τα Βορίζια, τα οποία τον τελευταίο χρόνο βρίσκονται σε έναν διαρκή αναβρασμό.

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 77 μεταναστών στα ανοιχτά της Γαύδου: Ένας χωρίς τις αισθήσεις του – Αγνοούνται 25

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στον ανακριτή τα ψηφιακά ευρήματα – Τι δείχνει η φωτογραφία από το ιατρείο

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας

