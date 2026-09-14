Δραπέτης θεωρείται πλέον ο Ριζάι – Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού

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Ο κατάδικος Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε αυτοβούλως στις φυλακές Δομοκού και πλέον θεωρείται δραπέτης από τις Αρχές.
Ο Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα της Κυριακής όπου δύο άτομα τραυματίστηκαν: ένας 20χρονος από θραύσματα γυαλιού και ένας 41χρονος αλλοδαπός από σφαίρα.
Ηδη έχουν γίνει δύο συλλήψεις για την υπόθεση. Κρατούνται ο 41χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και η σύζυγός του, 39 ετών, για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο Ριζάι πήγε στο beach bar μαζί με άλλους δύο άντρες και λίγο πριν τις 5 το πρωί κι ενώ είχε σταματήσει η μουσική στο κατάστημα καθώς έκλεινε, οι τρεις άντρες πήγαν στο αυτοκίνητο και έβαλαν μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βγήκε έξω και του έκανε παρατήρηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία.
Στην συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία ο Ριζάι φέρεται ότι έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα. Τότε ένας Αφγανός, ο οποίος φέρεται να δούλευε ως ασφάλεια στην επιχείρηση, άνοιξε πυρ εναντίον του, όμως οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο άλλων εργαζομένων.
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