Ψήφος αποδήμων: Στις 16.000 οι εγγραφές ως τώρα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Περίπου 16.000 είναι οι απόδημοι που έχουν ως σήμερα δηλώσει στην σχετική πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές γίνουν.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εγγεγραμμένοι προέρχονται στην πλειοψηφία τους από την Ευρώπη (~14.000), ηλικιακά οι περισσότεροι βρίσκονται μεταξύ 31 και 50 ετών (πάνω από 9.000) και οι περισσότεροι είναι άνδρες (~9.600).

Πληροφορίες από το υπουργείο αναφέρουν ότι τελικά οι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα θα ξεπεράσουν τις 60.000, ενώ οι απόδημοι έχουν πλέον το δικαίωμα να ψηφίσουν με φυσική παρουσία ή και με επιστολική ψήφο.

Γενικώς, η ψήφος των αποδήμων αποτελεί ένα από τα μεγάλα «στοιχήματα» της κυβέρνησης, καθώς στις ευρωεκλογές ψήφισαν συνολικά 36.645 από 50.204 εγγεγραμμένους.

Διαβάστε επίσης

Ο Μητσοτάκης… πάει στους λιανοπωλητές

Ο Λαζαρίδης και ο Μάξιμος που έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά

Το σχόλιο της Χαριλάου για τη συγγνώμη Γεωργιάδη στην οικογένεια Μαζωνάκη