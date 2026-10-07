Συνεχείς οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη – Ακόμη 60 άτομα εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων

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Ασταμάτητες είναι οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, με περίπου 60 μετανάστες να εντοπίζονται νωρίτερα σήμερα (7/10) και να περισυλλέγονται από σκάφος της Frontex.
Τη λέμβο εντόπισε επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.
Υπό τον συντονισμο του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι 3 μποφόρ.
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