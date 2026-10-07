Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσου

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Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε στις 02:43, με επίκεντρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, σε απόσταση περίπου 387 χιλιομέτρων από την Αθήνα.

Το Ινστιτούτο χαρακτήρισε τη σεισμική δόνηση «ασθενή» και είχε εστιακό βάθος 14,5 χιλιόμετρα.

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