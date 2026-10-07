search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 08:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2026 07:13

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσου

07.10.2026 07:13
SEISMOGRAFOS NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε στις 02:43, με επίκεντρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, σε απόσταση περίπου 387 χιλιομέτρων από την Αθήνα.

Το Ινστιτούτο χαρακτήρισε τη σεισμική δόνηση «ασθενή» και είχε εστιακό βάθος 14,5 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης:

Επίσκεψη Ρούμπιο: «Φρούριο» η Αθήνα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν, τι ισχύει για Μετρό και ΜΜΜ

«Πληρώθηκε, δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα», η απάντηση της Βίσση στον Καρβέλα – Η «συντριβή» του συνθέτη και η απάντηση Δημητρακόπουλου

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι των 25 εταιρειών στην υπόθεση Καμπούρη – Η εργαζόμενη που έπαιρνε 600 ευρώ αλλά της δήλωσαν 19.500 και η ζημία εκατομμυρίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Ρεκόρ φόρων στα 5,12 δισ. ευρώ – Πάνω από 100.000 εκπρόθεσμες δηλώσεις

EvaMarieSaint3
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Eva Marie Saint: Πέθανε η θρυλική πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ – Το Όσκαρ, ο Καζάν και το πάθος για το θέατρο

ypex_2506_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για επέτειο 7ης Οκτωβρίου: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη εκεχειρία και λύση δύο κρατών

kievo
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

titan-new
BUSINESS

TITAN: Επενδυτική βαθμίδα από S&P με BBB-, ανοίγει δρόμος για φθηνότερη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ευελιξία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

eleonora-meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος στο Ευρωκοινοβούλιο με την παρέμβαση Μελέτη: Από την ψυχική υγεία των εργαζομένων στους... εργοδότες που «εκβιάζονται»

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

leyen-zelensky-costa
ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο βάζει όρους πριν καν περάσει την πόρτα της ΕΕ: Όχι στην ένταξη χωρίς πρόσβαση στην πώληση σιτηρών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 08:40
eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Ρεκόρ φόρων στα 5,12 δισ. ευρώ – Πάνω από 100.000 εκπρόθεσμες δηλώσεις

EvaMarieSaint3
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Eva Marie Saint: Πέθανε η θρυλική πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ – Το Όσκαρ, ο Καζάν και το πάθος για το θέατρο

ypex_2506_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για επέτειο 7ης Οκτωβρίου: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη εκεχειρία και λύση δύο κρατών

1 / 3