Επίσκεψη Ρούμπιο: «Φρούριο» η Αθήνα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν, τι ισχύει για Μετρό και ΜΜΜ

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Σε αστυνομικό κλοιό βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη, το κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι από τα αυστηρότερα που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια για επίσκεψη ξένου αξιωματούχου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις άρχισαν σταδιακά από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με την ΕΛ.ΑΣ. να ξεκαθαρίζει ότι η κορύφωσή τους θα σημειωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες θα κλείσει κάθε δρόμος σημαίνει πρακτικά ότι οι διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνονται δυναμικά, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, αλλά και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει φτάσει μάλιστα στο σημείο να συστήσει στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας και, όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι δρόμοι που επηρεάζονται – Πού αναμένονται κλεισίματα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Αστυνομίας, θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου και ιδιαίτερα γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

Πανεπιστημίου

Σταδίου

οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος

Οι ρυθμίσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται σε αυτούς τους δρόμους. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει καταστήσει σαφές ότι διακοπές και εκτροπές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο κριθεί αναγκαίο, ενώ οι περιορισμοί θα επεκτείνονται και θα αίρονται σταδιακά ανάλογα με τις συνθήκες.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση αναμένεται στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει η αυτοκινητοπομπή του Μάρκο Ρούμπιο και γύρω από τους χώρους των επίσημων συναντήσεών του.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έχει σήμερα συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, θα συμμετάσχει στον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, θα μιλήσει στην Πνύκα, ενώ στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ως εκ τούτου, αυξημένα προβλήματα είναι πιθανό να εμφανιστούν κατά διαστήματα όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος και της Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στις διαδρομές προς την Πνύκα και τα σημεία όπου θα κινηθεί η αμερικανική αποστολή.

Τι θα γίνει με Μετρό και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και από όσους χρησιμοποιήσουν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί προγραμματισμένο πολύωρο κλείσιμο συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό για ολόκληρη την Τετάρτη λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.

Ο σχεδιασμός προβλέπει, ωστόσο, ότι εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Αστυνομία, σταθμοί του Μετρό στο κέντρο μπορούν να κλείνουν προσωρινά, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση, και να ανοίγουν ξανά μόλις εκλείπει ο λόγος ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των αρχών είναι οποιαδήποτε τέτοια διακοπή να διαρκεί μόνο για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.

Ειδικά για τον σταθμό Ευαγγελισμός, ο σχεδιασμός είναι να παραμείνει σε λειτουργία, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο και της ανάγκης να διατηρηθεί απρόσκοπτη η πρόσβαση σε αυτό.

Αλλαγές και καθυστερήσεις θα πρέπει να θεωρούνται πιθανές και στις λεωφορειακές γραμμές και τα τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές της οδικής κυκλοφορίας θα αναγκάζουν τα οχήματα να ακολουθούν τις εκτροπές της Τροχαίας.

Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες που πρόκειται να κινηθούν προς ή μέσα από το κέντρο καλό είναι να ελέγχουν πριν από την αναχώρησή τους τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, καθώς οι αλλαγές μπορεί να αποφασίζονται ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, drones και ελεύθεροι σκοπευτές

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά στην επιχείρηση, με δυνάμεις από την Τροχαία, την Ασφάλεια, τις υπηρεσίες Τάξης και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης drones για εναέρια επιτήρηση, ενώ ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα έχουν ληφθεί στα σημεία όπου θα βρεθεί ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Αυξημένη θα είναι η αστυνομική παρουσία στην Πνύκα, όπου θα πραγματοποιηθεί η ομιλία Ρούμπιο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι προβλέπεται και ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών σε επιλεγμένα ψηλά σημεία, στο πλαίσιο της προστασίας του Αμερικανού αξιωματούχου.

Αντίστοιχα αυξημένα μέτρα θα εφαρμοστούν γύρω από το υπουργείο Εξωτερικών, το Μέγαρο Μαξίμου, την αμερικανική πρεσβεία και σε όλο το μήκος των διαδρομών της αυτοκινητοπομπής.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων από τις 06:00 της Τετάρτης έως τις 06:00 της Πέμπτης

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί σημαντικά την εικόνα της Αθήνας σήμερα είναι η απόφαση της Αστυνομίας να επιβάλει απαγόρευση δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη ζώνη.

Η απαγόρευση ισχύει από τις 06:00 σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Η ΕΛ.ΑΣ. αιτιολογεί την απόφαση επικαλούμενη κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και πιθανότητα σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.

Τα μέτρα λαμβάνονται σε ένα κλίμα έντονων αντιδράσεων για την επίσκεψη Ρούμπιο. Ήδη το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκαν αντιπολεμικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα, με φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία, συνδικάτα και πολιτικές οργανώσεις να συγκεντρώνονται στα Προπύλαια, ενώ συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στο Σύνταγμα από το ΠΑΜΕ. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις.

Για τους Αθηναίους, πάντως, το πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι η Τετάρτη θα είναι μία εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για τις μετακινήσεις στο κέντρο. Οι οδηγοί θα πρέπει, εφόσον μπορούν, να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ ακόμη και όσοι επιλέξουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα πρέπει να υπολογίζουν το ενδεχόμενο έκτακτων αλλαγών, προσωρινών κλεισιμάτων σταθμών και καθυστερήσεων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρχίσουν να αίρονται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των μετακινήσεων του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ενώ το ειδικό καθεστώς ασφαλείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

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