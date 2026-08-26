Συνάντηση Μητσοτάκη με την αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέμι Μπάντενοχ

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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε την Τετάρτη, 26/8, συνάντηση με την επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέμι Μπάντενοχ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των στενών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενέργεια και την ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο της μετανάστευσης. Έγινε, επίσης, ανταλλαγή απόψεων για διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Κέμι Μπάντενοχ συνεχάρη την ελληνική κυβέρνηση για την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματός της, το οποίο έχει τονώσει την ανάπτυξη, μειώνοντας παράλληλα το δημόσιο χρέος.

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